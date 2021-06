Jenomže jak říká náměstek primátorky Petr Bursík, pokud bude město ubytovnu kupovat, tak prázdnou. To znamená, že nájemníci se budou muset někam přestěhovat.

Deník se proto chtěl obyvatel problémové ubytovny zeptat na jejich názor. Do objektu jej ale správcová nevpustila. "Sem můžete jen se souhlasem vlastníka. Co říkám na to, že má ubytovnu město koupit? Nebudu se s vámi o tom bavit, nebudu vám na nic odpovídat. A nemáte povolení fotit objekt ani zvenku!" rozkřikuje se mezi vstupními dveřmi správcová.

V přízemí za vstupními dveřmi je přitom celkem rušno. Přichází jedna žena s turbanem na hlavě. "Ne, nic nebudu říkat. Ubytovna se neprodává," říká, otáčí se a jde pryč. Za ní se hlasitě ozývá jiná žena: "To je jasný. Prodává se to, protože jsme cikáni. Kdybysme byli gadžo, tak se nic neděje."

Kolem ubytovny pobíhá několik dětí. Z balkónu ve třetím patře je slyšet romská hudba, rozléhá se široko daleko. Další a další nájemníci vykukují ven. Nikdo ale nechce nic říci. "Že ji bude kupovat město? To už jsme slyšeli dávno a stejně se nic nedělo," poznamenává mladá žena s kočárkem.

Pokles cen nemovitostí

Ubytovna v tomto režimu funguje v Tuhnicích teprve pár let. Od té doby tam značně klesly ceny nemovitostí. "Samozřejmě, že ubytovna má negativní vliv na trh s nemovitostmi v této lokalitě. Jejich ceny značně poklesly, trvá to už několik let. Přiznávám, že byty v blízkosti ubytovny jsou hůře prodatelné," konstatuje realitní makléř, který je situací dobře seznámen, ale raději si nepřál být jmenován. "Řešení, které nabízí město, ale nechápu. Někdo si tu udělá byznys s chudobou, vytvoří se tu vyloučená lokalita a pak, když nastanou problémy, to má hasit město?" zlobí se podnikatel.

Jak jdou byty v Tuhnicích špatně prodat, potvrzuje i paní Jarmila. "Před lety jsme se stěhovali z Tuhnic. Nakonec jsme museli jít s cenou hodně dolů, na vině je ubytovna v Charkovské ulici," vzpomíná Karlovaračka.

Své zkušenosti s obyvateli ubytovny, a ne právě dobré, mají i tuhničtí obchodníci. "Máme už vytipované lidi, kterých si musíme více všímat. Kvůli nim u nás došlo už k několika konfliktům, opakovaně na ně voláme policii. I s ní měli někteří konflikt. Kradou a ještě jsou drzí. Neříkám, že všichni jsou tam špatní. Ale určitě taková dobrá třetina z nich je schopná říci svým dětem, aby si vzali batoh na záda a aby šli krást do obchodu," tvrdí jeden z prodavačů, který si také raději nepřál být jmenován.

Místní obyvatelé by mohli na téma ubytovna sepsat román. "Bydlím přímo naproti. Je to děs bydlet v blízkosti ubytovny. Ten křik, ten humbuk a nepořádek, který je tam na dennodenním pořádku," stěžuje si důchodkyně. "Ubytovna? Děs a běs. Třeba vidíte, jak jim na stromech, které rostou kolem, visí spodní prádlo. Děti sama raději už Tuhnicemi nepouštím. Párkrát se stalo, že je obtěžovali špinaví a evidentně zfetovaní lidé. Žebrali o peníze. A když jim je děti nedaly, tak byli ještě sprostí," dodává další obyvatelka Tuhnic.