Verdikt policie zní: požár založil někdo, kdo byl uvnitř. Manipuloval s ohněm na gauči ve společenské místnosti. Následkem toho v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech v neděli 19. ledna zahynulo osm klientů a další čtyři jsou stále v nemocnici. Ředitel Městské správy sociálních služeb nechal převézt tři klienty, které vnímá jako možné podezřelé, na psychiatrii.

„Čekal jsem jen na potvrzení policie, jestli požár způsobila technická závada, nebo člověk. Jakmile byla první možnost vyloučena, jednal jsem, aby byli ostatní ochráněni a nedošlo k dalším škodám,“ uvedl ředitel organizace Viktor Koláček. „Klienti, které jsem nechal převézt na psychiatrii, jsou podezřelí jen z našeho pohledu. Mohli způsobit požár,“ upozornil ředitel.

Podle jeho slov se někteří z trojice už dříve snažili něco podpálit, další se choval po požáru netypicky. „Když jsem vzal skupinu klientů na vyšetření do mostecké nemocnice, personál mě upozorňoval, že jeden se chová jinak. Všichni byli v šoku, on ne. Byl v klidu, usmíval se,“ nastínil ředitel s tím, že dotyčný bydlel přímo naproti společenské místnosti a po požáru utekl na střechu. „Den poté se další z klientů začal sám psychicky hroutit, takže jsme zařídili transport pro tyto dva a ještě jednoho dalšího,“ dodal.

Po požáru bylo 22 klientů vyhořelého domova rozmístěno po čtyřech dalších ústavech ve Vejprtech. Mezi nimi byla i trojice podezřelých. „Jejich přítomnost budila u dalších klientů a zaměstnanců neklid. Měli jsme s nimi už nějakou zkušenost. Hlídali jsme jako ostříži, nemáme ale vazbu ani ochranný oddíl,“ zdůvodnil ředitel své finální rozhodnutí.

Dva z trojice měli mít v loňském roce prsty ve dvou incidentech, kde sehrál roli oheň. „Šlo o drobnější případy, které jsme nehlásili policii, řešili jsme je interně. V jednom z nich kdosi škrtal zapalovačem o panenku, která visela na nástěnce. Bylo to přes den. Jeden z klientů se nám přiznal, převezli jsme ho do léčebny a mysleli si, že to máme vyřešeno. Bohužel jeho motivem mohlo být, aby se dostal do léčebny, kde se dá kouřit. To nás svedlo z cesty,“ poznamenal ředitel. Pravdu ukázala až dodatečně nainstalovaná kamera, která zaznamenávala klienty na chodbách.

Obyvatelům domova byly také dočasně zabaveny všechny zapalovače. „Ovšem inspekce nás vyrozuměla, že klienty nesmíme v tomto smyslu omezovat! To by bylo opravdu na širší diskuzi,“ zdůraznil rozhorleně.

Navzdory benevolentním zákonům vydal stejné opatření i teď. Je dočasné. „Bohužel většina našich klientů kouří. Naučili se to za socialismu, kdy se takto vychovávalo: ´Když budeš hodný, dostaneš cigáro´. Škodí to jejich zdraví, utrácejí za to peníze. My je v budově kouřit nenecháváme, musí ven. Výjimkou je pouze domov Dukla, kde máme vozíčkáře. Mají tam speciálně upravenou a schválenou místnost pro kuřáky,“ nastínil ředitel.

Policie zatím na konkrétní viníky neukazuje. „Jak už informoval na čtvrteční tiskové konferenci vedoucí odboru kriminality Martin Charvát, pouze jsme vyloučili, že by požár založil někdo zvenčí,“ uvedla mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

Plameny domov zachvátily v neděli 19. ledna před pátou hodinou ranní, zasahovalo tam šest hasičských jednotek, policisté a zdravotnická záchranná služba z Ústeckého kraje i z Německa. Požár nepřežilo osm klientů, udusili se jedovatým dýmem. Další čtyři jsou dodnes v nemocnicích, jeden stále bojuje o život.

Případ policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. „S tím se ale nemohu smířit. Před pátou ranní nemohlo ve společenské místnosti hořet omylem,“ okomentoval ředitel Koláček.