Do technologického výzkumu se v rámci boje s šířením koronaviru zapojují i dobrovolníci. Plyne to z údajů Středočeského inovačního centra, jež informovalo o projektu FreMEn centra Covid. Ten označuje úsilí vědců a studentů z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, kteří vyvíjejí novou mobilní aplikaci, jež bude po dokončení zdarma dostupná všem zájemcům.

Zčásti ji lze připodobnit k chytrým navigacím, jež na základě vyhodnocení údajů o aktuálním provozu doporučují řidičům ideální trasu. Do jisté míry obdobně by měla fungovat chystaná aplikace, mající pomoci bojovat proti šíření koronaviru: na základě dat o koncentraci lidí má uživatelům doporučovat optimální trasu a harmonogram pro návštěvu míst. Spíš než k navigaci však tvůrci svůj záměr přirovnávají k předpovědi počasí: jde o to nabídnout odborně získané předpoklady, které lidem pomohou správně se rozhodnout.