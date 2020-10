„Růst hub se přesunul spíše do vyšších poloh, do pahorkatin a hor. Docela solidní mohou být nálezy na Jeřábu, na Kralickém Sněžníku, v Orlických horách a nebo taková ta místa, která se táhnou k Vysočině směrem na jih,“ uvedl Libor Tmej z choceňského mykologického klubu. Letošní houbařská sezona bude prý rozporuplná.

„Na jaře bylo sucho, takže jarní houby nerostly. Pak začaly vydatné deště a čekali jsme, že se na to růstu hub projeví masivně. Říkal jsem si, zda se nebude opakovat rok 1997, kdy přišly povodně a houby rostly až neuvěřitelně. V některých místech byly srážky podobné, ale neprojevilo se to na růstu hub,“ bilancuje mykolog. Jak úrodné budou další měsíce bude záležet na počasí. „Když to půjde dobře, sezona se může prodloužit až do konce listopadu. V případě pozdního podzimu jsou limitující mrazy. Nevadí přízemní mrazíky, ale vadí regulérní mráz, minus dva tři stupně, to už houby zastaví a poté rostou jenom zimní druhy, ale to jsou jen dva tři z těch jedlých,“ dodal Libor Tmej.

Mykologický klub v Chocni provozuje během sezony houbařskou poradnu, je jediná v Pardubickém kraji. „Lidé mají zájem, jezdí za námi, i když přece jen v době koronavirové byl pokles v návštěvnosti znát, nechodilo jich tolik jako v jiných letech,“ konstatovali zdejší mykologové. Vidí ale, že do přírody to Čechy táhne, nejen na houby, ale i relaxovat na čerstvém vzduchu v náročných časech.

Aplikace na houby? Jen jako zábava!

Dříve se chodilo do lesa s atlasem, dnes už mohou houbaři vyrazit s aplikací na vyhledávání a rozpoznávání hub ve svém chytrém telefonu. Mykologové ale radí obezřetnost a zdravý úsudek.

„Stavíme se k tomu skepticky. Může to být určité vodítko, nebo zábava s dětmi, proč ne, ale rozhodně nedoporučuje aplikaci používat k určování jedlých a nejedlých hub. Je to návodná pomůcka, na kterou nelze spoléhat. Je to velmi nebezpečné, pokud by se na ni houbař spoléhal a houby používal v kuchyni,“ podotýká Libor Tmej. Je celá řada hub, u kterých hrozí záměna, v tomto období roste například nejjedovatější houba na světě muchomůrka zelená nebo muchomůrka tygrovaná.