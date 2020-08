Výbava pro prvňáčka přijde nejméně na 2000 korun, často je to ale i více. Některé potřeby však žáci dostanou první den jako dar od školy.

Vhodná aktovka

Kvůli bezpečnosti v silničním provozu by alespoň pětina povrchu aktovky měla mít signální barvu a měla by mít dostatek reflexních prvků.

Cena: přibližně od 1200 korun.

Vybavený penál

Každý prvňáček by měl v penálu mít pero, dvě silné trojhranné tužky, šest až dvanáct pastelek, krátké pravítko, ořezávátko, nůžky, gumu a malé vysouvací lepidlo.

Cena: přibližně od 350 korun celkem.

Přezůvky

Ty budou děti potřebovat hned první den a nechají si je ve škole celý školní rok. Budou v nich téměř každý den, takže by měly být pohodlné a kvalitní.

Cena: přibližně od 300 korun.

Box na svačinu a lahev na pití

Lahev by měla mít snadno ovladatelný a kvalitní uzávěr, který neprotéká.

Cena: přibližně od 250 korun.

Příběh z Ústeckého kraje

Víc než příprav se děsím prvních měsíců ve škole

Šestiletý Jaroslav Renc z Děčína vyrazí 1. září poprvé do školy. Pro jeho maminku Karolínu Rencovou ale začaly přípravy již před několika měsíci. „Jako první dostal školní tašku, tu jsme mu dali v dubnu k svátku, takže ji dostal až po zápisech. Postupně bylo potřeba nakoupit další vybavení jako je penál nebo pastelky,“ popisuje Jardova maminka. Ta již ví, co jejího syna čeká a co od rodičů bude škola chtít. „Přišel nám email, kde bylo vše popsané, naplánované je také na začátek září setkání rodičů, které bylo nutné kvůli koronaviru odložit,“ pochvaluje si přístup děčínské základní školy na Máchově náměstí, kam bude Jarda od letošního září chodit.

Podle jejího názoru není příprava prvňáčka finančně nijak neúnosná, pokud se rozvrhne do několika měsíců. „Nejvíce stála brašna, asi 1700 korun. To ostatní jsou spíše stokorunové položky. Stejně tak nejsou ani v porovnání se školkou nějak rozdílné platby za obědy a družinu, to je zhruba stejně,“ říká maminka.

Daleko více se tak obává samotného začátku školy. „To bude asi mnohem náročnější než vše včas nakoupit a zařídit. Ale myslím, že to zvládneme,“ dodává se smíchem Karolína Rencová.