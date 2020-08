Prázdniny se chýlí ke konci a školy se chystají na začátek vyučování. Přípravy jsou letos silně ovlivněnyí protikoronavirovými opatřeními. Některé školy tak ještě nemají jasno v tom, zda s dětmi vyrazí například na lyžařský výcvik, školu v přírodě, exkurze nebo do divadla. Ministerstvo školství totiž v manuálu doporučilo školám, že by se žáci z různých tříd neměli potkávat.

Na základní škole v Kaznějově na severním Plzeňsku tak uspořádají pouze program, který je domluvenýz loňského roku. „Je to například hromadné focení nebo akce v tělocvičně. Žádné další události prozatím plánovat nebudeme. Zrušili jsme také lyžák a zájezd do Anglie. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet,“ uvedl ředitel školy Tomáš Korelus.

Kaznějovská škola také spravuje bazén, do kterého jezdí okolní školy na kurzy plavání. „Vznesl jsem dotaz na hygienu ohledně provozování bazénu a čekám na odpověď,“ dodal Korelus.

Jasno o školních zájezdech nemá zatím Benešova základní škola v Plzni. „Situace se neustále mění, takže vyčkáváme, jak se bude vyvíjet dál. Oficiální nařízení nic nezakazuje, přesto se na začátku září budeme domlouvat s rodiči, zda budou mít o výlety zájem,“ sdělila ředitelka školy Iveta Žižková s tím, že škola už má naplánovanou exkurzi do České národní banky. „Budeme tam brát pouze děti z jedné třídy. Problém bude s lyžařským kurzem, který se nám z dětí z jedné třídy nepodaří obsadit,“ poznamenala Žižková.

Po předčasně ukončené sezoně čeká nejistota v příštích měsících i ta divadla, mezi jejichž pravidelné návštěvníky patří žáci základních škol. „Nějaké objednávky už během léta přišly, stalo se ale také, že nám někteří ředitelé rovnou napsali, že jim nabídky na představení nemáme vůbec posílat. Záleží, jak se k tomu postaví vedení škol. Divadlo Alfa je historicky zřízeno právě jako divadlo, které tvoří a hraje zejména pro školní publikum. Desítky let s plným hledištěm školního publika dokazují, že divadlo do školní výuky patří. Věříme, že to vedení našich škol ví. Školy v Plzni a okolí a Divadlo Alfa jsou spojené nádoby,“ řekl ředitel Divadla Alfa Jakub Hora s tím, že v příštím týdnu se bude konat schůze ředitelů škol, na které kvůli této problematice hodlá vystoupit.

„Asociace profesionálních divadel s částí manuálu, která školám doporučuje divadelní představení vynechat, nesouhlasí a do konce týdne bude ministerstvu kultury a ministerstvu školství odesílat stanovisko,“ dodal Hora. „Naše divadlo zavedlo přísná hygienická opatření, která zahrnují, kromě důkladné dezinfekcei poloviční kapacity diváků. Tedy z hlediska rizika přenosu infekčních chorob je stejně bezpečné jako samotné školy,“ uzavřel Hora.