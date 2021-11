Do finále šampionátu se dostala jako jedna ze sedmi nejlepších. Všechny představily svůj um tento měsíc na hlavním pódiu veletrhu For Beauty v Praze. „Cílem bylo nejen perfektní nalíčení, ale i sladění s oblečením a doplňky, podtrhujícími dané téma,“ přibližuje kosmetička ze Slovácka.

Finalistky měly možnost uplatnit osobní cit a kreativitu. „Předem bylo povolené pouze nanesení bezbarvého podkladového krému, úprava rukou, zad a dekoltu,“ pokračuje Svetlana Benedíková, která pro svou modelku i vlastnoručně ušila šaty.

Souboj o mistryni České republiky v make-upu gradoval zhruba půl hodiny. Třicet minut měly soutěžící na líčení a k tomu pět minut na úpravu účesu. Pak začalo hodnocení porotců. Zaměřili se na tvář, konturování, obočí, oči, rty a samozřejmě celkový dojem, včetně sladění dokonalosti líčení s typem modelky. Přitom finalistky nedočkavě čekaly na konečný ortel.

„Už po výběru do kruhu nejlepších se mi rozbušilo srdce a napadly mě různé představy šatů k mému líčení. Tak jsem se do toho dala s vervou a čtrnáct dnů jsem se neodlepila od látek a nití. Vyplatilo se. Na pódiu v den soutěže modelka Adélka Štroffeková v šatech zářila. Byla úplně skvělá,“ říká kosmetička z Moravského Písku.

Při vyhlašování jí bušilo srdce

Právě to ocenili i porotci. „Již sedmnáct let se snažím soutěžit v kategorii pro vizážistky. Nikdy jsem to nevzdala, i když jsem ten největší titul dosud nezískala. Při vyhlašování mi bušilo srdce, držela jsem se za ruce se svojí přítelkyní Adélou Andělou Bursovou, což mi dodávalo odvahy. Ona je můj vzor a učitel, o to víc mě potěšilo, že obě jsme se umístily na stupních nejvyšších,“ sdílí své dojmy letošní vítězka.

Velkými oporami jí byli na místě také matka s přítelem. „Takže jsme to prožívali spolu všichni. Byl to nezapomenutelný pocit. Můj nový titul Mistryně České republiky za rok 2021 hrdě nosím. Poděkování patří mé rodině a nejbližším,“ svěřuje se úspěšná kosmetička z jihu Moravy.

Při napínavém finále trému a stres necítila. „Už mi to ani nepřijde. Jelikož už léta připravuju a líčím nevěsty, tak jsem ve stresu pořád,“ dodává s úsměvem Benedíková.