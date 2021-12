Řadu let čekají řidiči na moment, až se projedou po dálnici D52 z Brna ke státní hranici. Marně. Spojnice mezi krajským městem a Vídní stále není hotová. Dokonce od prosince 1996, tedy už čtvrt století, dělníci nekopli do země.

Dálnice D52 a její nedávné opravy. | Foto: se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic

„Je to úsměvně smutný příběh. Nevěřím, že silničáři třeba do deseti let dálnici dokončí,“ komentovala Miriam Nová, která jezdí každý den trasu mezi Brnem a rakouským Drasenhofenem.