I mnoho dalších komentářů ironicky komentuje nejnovější hudební počin společnosti vyrábějící součástky. „Je to pecka. Doma si to zpíváme celá rodina. Hlavně náš nejstarší (umí hrát trochu na kytaru, tak se i doprovází) letos mu bude 38. Snad si najde nějaké děvče. Jsme taky taková femili jako vy,“ píše další. „Jestli si doteď někdo myslel, že jsme normální fabrika, teď už si to myslet nebude.“

Vtipné jsou ale i ty další. „Skoro tak dobré jako Penny hitovka o kompotu.“ Jiné ironicky doufají ve sdílení i na jiných platformách. „Dobrý den, bude dostupné i na Spotify? Taková pecka mi nesmí chybět v playlistu!“ „Bude to i na Apple music? Předplatné Spotify si nemohu dovolit.“

Píseň složil zaměstnanec

V písni, kterou složil a zpívá zaměstnanec firmy, zní verše typu: Všichni znáte firmu Foxconn, je to skvělý korporát. Foxconn family, kryjeme si záda, u nás najde každý štěstí, kamaráda.

Buď jak buď, mezi záplavou komentářů na sociálních sítí nenajdete jediný, který by oficiální song společnosti ocenil. Vedoucí PR a komunikace Foxconnu Pavel Kožený do telefonu novou hymnu komentovat nechtěl s tím, že odpoví emailem. Ta dorazila krátce po poledni a je zní zřejmé, že song hodnotí kladně.

„Píseň a její melodie byly vytvořeny jako další prvek pro interní i externí komunikaci naší společnosti. S výsledkem líbivé melodie jsem spokojen, stejně tak jako s obsahem slov, která vystihují reálné příběhy zaměstnanců, kteří ve Foxconnu nacházejí kariérní uplatnění, kamarády a mnohdy životní partnerky nebo partnery. Kdo Foxconn neznal, dozvěděl se, že jsme výrobcem elektroniky a také, že jsme dobrým sousedem, který finančně podporuje regiony, kde působíme. Naši skladbu, v jednom z nejběžnějších stylů pop-rock, složil profesionální muzikant, který je současně našim zaměstnancem," uvedl manažer PR a komunikace Foxconn Česká republika Pavel Kožený.

Dosah videoklipu na sociálních sítích překonal jeho očekávání. „Seznámil spoustu uživatelů s naší společností a s dalšími projekty, pomocí kterých na sítích prezentujeme naši společnost, pracovní prostředí, reálné tváře zaměstnanců, výsledky naší produkce a práce. Komentáře jsou subjektivní názory uživatelů, na který mají bezesporu nárok," dodal Kožený.