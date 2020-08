K mání je ve Vojnicích, místní části Těšetic, kde v úterý dopoledne místní zemědělec zahájil samosběr zeleniny. Zájem je obrovský. Na pole nedaleko Olomouce míří zájemci z celé České republiky.

„Co nás přivedlo? Všechno! Bereme cibuli, mrkev, petržel a ještě půjdeme pro zelí,“ pochvalovali si otec a syn Novákovi z Vyškova.

„Byli jsme tady i vloni. Mrkev a petržel jsme dojedli před pár dny. Je to kvalita, která se však musí správně uskladnit. Máme dobrý sklep. Kořenová jde do písku, cibuli zavěsíme do průjezdu. Kolik jí bereme? Letos sto padesát kilo,“ ukazovali naplněné pytle, které odnášeli k autu.

Stovky aut, i z Čech

Rodina ze Šumperka, která zaklekla mezi řádky cibule, plánovala naplnit zeleninou pět beden.

„Zima je dlouhá a do toho covid. Na nás si ale nepřijde!“ šířili sběrači dobrou náladu po poli. „Ale to není všechno! V autě máme ještě další bedny. Na mrkev, zelí,“ dodala Šumperačka.

První zájemci o samosběr přijeli na pole na okraji Vojnic už po sedmé hodině. Farmář přitom jeho zahájení avizoval na devátou dopoledne.

„Byli to lidé, na které se vloni nedostalo. Nechtěli si to nechat ujít, tak si přivstali. Vyhověl jsem jim, samozřejmě. Posbírali si, co chtěli a než jsme dali dohromady váhy, vyšlo to akorát,“ uvedl zemědělec Ladislav Kašpar.

Počasí práci na poli přálo a už v devět hodin lemovaly pole stovky aut.

„Dopravu musíme organizovat kvůli bezpečnosti. A aby nám lidé nejezdili v cibuli. Vyčlenili jsme plochy na parkování,“ popisoval opatření na okraji vesnice, kde zájemci o zeleninu chvílemi ucpávali provoz na přilehlé komunikaci.

Podle registračních značek aut bylo jasné, že pro kvalitní zeleninu za dobrou cenu se vyplatí ujet i kus cesty.

„Přijeli lidé až z Liberce nebo jižních Čech,“ neskrýval překvapení Kašpar.

Cibule i mrkev jsou krásné

Letošní úroda zeleniny se podle pěstitele vydařila. Jen na tykvovitých rostlinách se podepsalo chladné a vlhké počasí, takže oblíbených dýní bude méně. Ke sklizni budou nejdříve za dva týdny.

„Cibule, o kterou je obrovský zájem, je krásná. Mrkev taky. Letošní novinkou je oválná cibule, která má vynikající chuťové vlastnosti,“ popisoval pěstitel.

Sklízet budou sběrači z celkem pětadvaceti hektarů.

„ I vzhledem k obrovskému zájmu nepředpokládám, že by samosběr trval kratší dobu než tři týdny. Zeleniny je dost,“ zval zájemce Ladislav Kašpar.

Populární samosběr pořádá pěstitel z Těšetic druhou sezonu. Vloni testoval, jestli lidé vůbec budou chtít přijet na pole a odpracovat si příznivější cenu zeleniny.

„Zájem byl velký. Letos se už v červenci dotazovali, kdy začneme. Z odezvy máme samozřejmě velkou radost,“ uzavřel.

Cena za kilogram zeleniny

mrkev 4 Kč

žlutá cibule 6 Kč

červená cibule 7 kč

oválná cibule 8 Kč

zelí 7 Kč

červená řepa 5 Kč

hokaido 7 Kč

petržel 8 Kč