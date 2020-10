Do dvou týdnů uhraďte 10 milionů za naši citovou újmu, jinak se budeme soudit. Zhruba takto se dá přeložit výzva, kterou poslala rodina jedné z devíti obětí tragického požáru Městské správě sociálních služeb Vejprty. V lednu vyhořelo její zařízení Kavkaz sloužící jako domov pro muže s mentálním postižením. Pracovníci ústavu žádost vnímají jako neslýchanou, za života si rodina všímala klienta prý jen zřídka. Jeho opatrovnictví bylo na městě.

Rodina ústav viní z údajně tristní úrovně protipožárního zabezpečení. V předžalobní výzvě prostřednictvím advokátky žádá 9,7 milionu korun jako zadostiučinění za duševní útrapy. Nejvyšší částka dva miliony korun podle ní náleží matce, půl druhého milionu otčímovi a sourozencům po milionu. Myšleno je také na životní partnery a synovce a neteře. Celkem je ve výzvě zahrnuto patnáct rodinných členů. Odměna advokátce pak dosahuje téměř 1,5 milionu korun. Podle zdroje Chomutovského deníku byly součástí výzvy také emotivní dopisy příbuzných, z nichž ale vyplývá, že někteří z nich se se zesnulým za jeho života setkali jen párkrát a v podstatě se neznali.

Požadavek rodiny vnímají ve Vejprtech jako neslýchaný. „To je opravdu vrchol. Matka byla soudně zbavena opatrovnictví ještě v době, kdy byl v ústavu na Plzeňsku. Syna měla finančně využívat,“ uvedl jeden z pracovníků ústavu, který si nepřál být jmenovaný. „Když byl před několika lety převedený do našeho ústavu a posléze jsme umožnili matce, aby si ho krátkodobě vzala domů na dovolenku, vrátila ho bez jeho osobních věcí,“ dodal.

Ředitel organizace případ nechtěl obšírněji komentovat. Jen potvrdil, že obdržel předžalobní výzvu, požadované peníze ale organizace nezaplatila, místo toho odeslala odpověď skrze právního zástupce. „Stojí v ní, že rodina nemá oprávnění toto žádat. Zatím nás opětovně nekontaktovali, tak čekáme,“ uvedl ředitel MSSS Viktor Koláček.

Advokát ve svém vyjádření upozornil, že vyšetřování ještě není u konce. Zmínil i to, že podle organizace jsou nároky rodiny sporné. „Předem je nutné konstatovat, že klient do současné doby nedisponuje konečným rozhodnutím týkajícím se příčiny vzniku požáru. Není mu známo, že by šetření bylo už ukončeno,“ argumentoval advokát Pavel Roubal. „Bez ohledu na to je nutné zdůraznit, že klient v současné době sporuje nároky pozůstalých nejen co do základu, ale i do jejich výše,“ doplnil.

Tři klienti skončili na psychiatrii

Protistrana zatím žalobu nepodala a advokátka rodiny Veronika Janošíková kauzu nekomentovala s odůvodněním, že nemá svolení klienta. „Nejsem zbavena mlčenlivosti, proto se nemohu vyjádřit,“ uvedla.

K požáru ve vejprtském Kavkazu došlo 19. ledna. Zahynulo při něm osm klientů, devátý pak zemřel v nemocnici. Policie označila za pravděpodobnou příčinu požáru manipulaci s otevřeným ohněm, oficiálně ale vyšetřování dosud neukončila. Organizace preventivně předala tři klienty do psychiatrického zařízení, protože je s ohledem na jejich fascinaci ohněm a chování po požáru vnímá jako podezřelé.