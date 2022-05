Než se pustíte do samotné renovace, je důležité zvážit, co vlastně chcete v koupelně změnit. Možná jen sanitární prvky a drobnosti, případně také povrchy – obklady, dlažby či stěrky. Nejnáročnějším stupněm rekonstrukce samozřejmě bývá změna dispozice toalety a sprchy nebo celkové rozšíření koupelny. Tyto úpravy se budou týkat i sítí a od toho se také odvíjí cena rekonstrukce i její náročnost.

Čím více práce uděláte ve fázi plánování, tím snazší bude realizace. Prvním zásadním a rozhodujícím počinem by se mělo stát správné dispoziční uspořádání. Až pak začněte hledat ty nejlepší obklady, sanitu a doplňky. „Promyšlený návrh do posledního detailu, od umístění jednotlivých sanitárních prvků, baterií, skříněk až po spárořez obkladů a dlažeb, včetně přesných pozic vypínačů a návrhu osvětlení, představuje základ,“ doporučuje architekt Petr Reksoprodjo z ateliéru Kamarumah architekti. „Samotná realizace by pak měla být už pouhou rutinou, u které nebudou jednotliví řemeslníci na stavbě muset domýšlet detaily a přistupovat ke kompromisním řešením.“ Při plánování vám pomohou volně dostupné počítačové programy.

Sázka na přírodní tóny

Atmosféru v každém prostoru z velké části formují barvy. Ujasněte si proto, jaké povrchy a barevné schéma zvolíte. V koupelně si chcete užívat pohodu a relaxovat, trendy barvy tuhle potřebu reflektují. Jemné přírodní tóny budou v kurzu pořád, letos se mezi nimi objevuje olivově zelená. Patří mezi poměrně univerzální odstíny a snadno se kombinuje, kromě zelené je stále v kurzu i přírodní bílá či světle béžová.

Když přidáte doplňky z masivního dřeva nebo vhodné pokojové rostliny, bude vaše koupelna dokonalá. Pokud chcete vykročit z bezpečné zóny světlých přírodních barev, zaujme vás možná sytý teplý odstín oranžové. Když zvolíte kombinaci obkladů tón v tónu, koupelnu opticky zvětšíte. Jen zvažte, jestli vás barvy budou těšit i za pět let, což platí také o retro vzorech, které jsou nyní vyhledávané. Letos se k nim přidávají bujné tropické vzory s dekorem listů a květů. Zaběhnutá pravidla a poučky boří černá barva, ať už půjde o imitaci mramoru, nebo betonu v temně šedých tónech. Pro každý prostor a náturu tohle temné, byť elegantní ladění není. Potřebné odlehčení vnese do takové koupelny třeba dlažba imitující dřevo. Černá umí divy i v drobném detailu, například v podobě matných úchytek na skříňkách z dřevodekoru.

Aktuálními trendy se nechte inspirovat, ale vsaďte především na kvalitu a barevné i stylové sladění s celým obytným prostorem. Keramické obklady vždycky znamenají výraznou položku v rozpočtu. Při limitovaném množství financí zvažte, jestli je nutné obkládat například až do stropu, nebo naopak neobkládat vůbec a zvolit jen nátěr. Obklad na stěně může nahradit v současné době oblíbená betonová stěrka. Existují už nepropustné nátěry, které mají omítkovou strukturu. Když naopak máte k dispozici dostatek financí, proč byste koupelnu nemohli obložit třeba kamenem nebo dokonce kvalitním exotickým dřevem? Pokud jde o podlahu, sázkou na jistotu a praktickou údržbu stále zůstává keramická dlaždice.

Domácí wellness oáza

Předpokladem pro voňavou relaxační lázeň plnou bublin je dostatečně velký prostor a instalace dostatečně velké a správně tvarované vany. Nikoli nevýznamnou roli hraje také materiál. Na trhu dokonce najdete modely, které díky minerální složce pomáhají udržet vodu dlouho teplou. Milovníci pokročilých funkcí a moderních technologiích mohou vybírat z řady hydromasážních van s nadstandardní výbavou. Elektronika však dokáže i běžnou vanu proměnit v luxusní vířivku.



V menší koupelně se o relaxaci spolehlivě postarají moderní sprchové hlavice. Volit lze z celé řady designových produktů s možností individuálního nastavení proudu vody a tlaku, které tělo rozmazlují různě intenzivní masáží. Například sprchové hlavice s efektem tropického deště, který potěší smysly perfektně rozprostřenými kapkami vody, lze zabudovat do sprchy v podobě sloupu, alternativou jsou hlavice s montáží na zeď či jako vestavný prvek do stropu místnosti. Jestliže plánujete v koupelně vytvořit nově samostatný sprchový kout či masážní vanu, je třeba nejprve s instalatérem prověřit, zda je možné takové zařízení instalovat, protože se zvyšují nároky na vodu i na kapacitu odpadů a původní vedení bude možná potřeba vyměnit.

Umyvadlo, vana, sprchový kout

Dalším krokem bude výběr zařizovacích předmětů. Zaměřte se hlavně na umyvadlo, protože nad ním trávíte nejvíc času. Aby měl v koupelně každý člen domácnosti dostatek komfortu, můžete si pořídit místo jednoho umyvadla hned dvě. Takové řešení ocení především početné rodiny, které se chtějí vyhnout ranním strkanicím v koupelně. Dále je pak potřeba zvážit, zda pro vás bude lepší volbou praktické dvojumyvadlo, nebo dvě samostatně stojící umyvadla, která mohou být stejná, ale i lišící se tvarem či velikostí odkládacích ploch. Praktické a elegantní řešení nabízí nábytkové umyvadlo.

Lze ho samostatně zavěsit na stěnu, nebo pořídit již zabudované do konkrétního typu skříňky pod umyvadlo. Láká vás pohledné umyvadlo umístěné na desku? Kromě minimalistického designu jistě využijete velkou odkládací plochu. Benefitem tohoto řešení je i možnost libovolného umístění vodovodní baterie. Pokud jde o tvar, dlouhodobě stále vedou v žebříčku popularity obliny. Stejně tak neztrácí půdu nohama ani keramika jakožto nejvyhledávanější materiál. Na trhu se v posledních letech objevují tenkostěnné variace. Pořídit si můžete také umyvadla z litého mramoru.

I vodovodní baterie byste měli vybírat s maximální pečlivostí, aby se postaraly o úsporu vody. Nejúčinnějším pomocníkem budou baterie termostatické. Teplota vody je předem nastavena a během mytí se nemění, i když proud vody několikrát zastavíte a opětovně pustíte. Především v rodinných domech bývá samozřejmou součástí vybavení koupelny vana. Všechno však nasvědčuje tomu, že budoucí účty za teplo a ohřev dlouhým koupelím s dopouštěním další a další teplé vody příliš nahrávat nebudou. Pokud se pro pořízení vany rozhodnete, mějte na paměti, že existují velké rozdíly, co se jejich tvarování týče, rozhodně si proto vanu vyzkoušejte osobně. Sázkou na jistotu z hlediska materiálů bude cenově dostupný akrylát. Z hlediska odolnosti a životnosti sáhněte raději po litém než po extrudovaném.

Sprchové zástěny si pomalu získávají větší popularitu než vany. Hlavním důvodem, proč se těší takové oblibě, je úspora času – namočit, namydlit, opláchnout a ven. Sprchové kouty představují praktické a cenově poměrně dostupné řešení i do malých koupelen. Vyrábějí se v různých provedeních a v nabídce jsou rohové, čtvercové i obdélníkové varianty s nepřeberným množstvím šířek, výšek a typů dveří. S aktuálními trendy jde ruku v ruce bezrámová konstrukce, složená pouze z bezpečnostních skel a pantů nebo ustavovacích profilů, kterými jsou skla přichycena ke zdi.

Nejrozšířenější variantou ale pořád zůstávají sprchové kouty s rámy, u kterých jsou skla zasazena do obvodové konstrukce. Pokud bojujete s místem, zaměřte se na kouty s posuvnými dveřmi, které nezasahují do prostoru koupelny. Jinak lze vybírat z pestré palety možností – zalamovacích posuvných dveří disponujících velkou šířkou vchodu, otočných pivotových, které se z velké části otevírají do prostoru, a pantových, jež se otevírají do prostoru, či v případě otočných profilů dovnitř i ven.

Na rozdíl od sprchového koutu, kde se často nevyhnete stavebním úpravám, je sprchový box kompletním řešením se vším všudy. Stačí ho jen napojit na rozvody a odpad. Počítejte ale s vyšší investicí. Důležité je také rozhodnutí týkající se sprchové vaničky. Volit můžete mezi mělkou, z níž se lépe vstává a je tak vhodnější i pro méně pohyblivé členy domácnosti, nebo vaničkou hlubokou, která může částečně nahrazovat klasickou vanu. Pokud se rozhodnete pro vybudování sprchového koutu, který splývá s podlahou, je tedy bez překážky v podobě vyvýšené hrany vaničky, může být budování odtokových kanálků ze stavebního hlediska docela náročné.

Odolný a kvalitní nábytek

Jde se do finále, protože na řadu přichází koupelnový nábytek. Je lepší volit vysoké, úzké skříně, aby místnost nepůsobila přeplněně. Pro uložení nejrůznějších drobností můžete využít také police umístěné ve vyšších polohách či chytře řešené organizéry a háčky. Koupelna se závěsným vybavením bude působit vzdušnějším dojmem. Stejné přednosti nabízejí i umyvadlové skříňky bez nožiček a soklů, u nichž dvířka stále častěji nahrazují zásuvky. Nenechte se omámit lákavým designem, potřebujete hlavně kvalitní nábytek.

Pořádně se podívejte na ošetření povrchů, kvalitu kování, osazení hran, funkčnost pojezdů, pantů či tlumičů. V náročném provozu obstojí hloubková impregnace dvířek z MDF a dřevotřískových desek. Pokud se chcete navždycky zbavit zaschlých kapek vody a otisků dětských prstíků, pořiďte si HPL laminát vytvrzený akrylovými pryskyřicemi, který ve svrchní vrstvě obsahuje nanočástice. Právě ty se postarají o dokonale matný povrch.

Vedle sanitární keramiky a dalšího koupelnového vybavení ještě budete muset věnovat čas výběru svítidel. Podle normy má umělé osvětlení v koupelně dosahovat intenzity kolem 150 luxů. Do experimentů s barevným provedením svítidel se při zařizování koupelny raději nepouštějte. Volte střídmost v bílém provedení. Základem by měla být světla zapuštěná přímo do stropu, prostor s nimi působí kompaktně a vzdušněji.

Přidejte nasvícení zrcadla (instalaci samotného zrcadla nechte až na úplný konec) a sprchového koutu, třeba nasměrováním nástěnné bodovky, o poličky a niky se postarají LED pásky. Šetřit na topení bude sice nezbytné, ale v koupelně si dopřejte příjemný pocit tepla. Ať už se o ně postará podlahové vytápění, nebo topný elektrický žebřík. Díky doplňkovému vybavení, jako jsou sušáky a věšáky, může být navíc i funkčním prvkem.

Šetříte vodou?

Pro většinu Čechů je důležité šetřit vodou, ale jen třetina z nás ví, kolik měsíčně za vodu zaplatí. Skoro stejný počet oslovených to naopak vůbec netuší. O způsoby, jak s touto stále vzácnější komoditou zacházet šetrně, se podle průzkumu společnosti SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ aktivně zajímá jen každý desátý našinec. Jen čtvrtina respondentů má nainstalované šetřiče vody v bateriích či zařízení snižující průtoky vody v toaletě nebo sprše. Cenové tsunami, které se na nás valí, jistě přístup mnoha domácností změní. Jakých častých návyků, které nemají s ekologií mnoho společného, o úsporném provozu domácnosti nemluvě, byste se měli zbavit? Češi mají v oblibě dlouhé sprchování a hovění si v plně napuštěné vaně. Zbytečné je mytí vlasů, holení žiletkou a čištění zubů s vodou puštěnou naprázdno.



Vzhledem k četnosti využívání toalety v domácnosti je její splachování největším žroutem nejen vody, ale i peněz. Až pětina oslovených dokonce často splachuje celým objemem nádržky WC, i když stačí menší množství vody. Při běžném užívání starých splachovacích systémů se spotřeba čtyřčlenné domácnosti může vyšplhat až na šedesát hektolitrů vody ročně. Dobrým signálem je, že dvě třetiny respondentů už mají toaletu, která nabízí možnost malého či polovičního spláchnutí.