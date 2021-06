I když teď obléká dres anglického West Hamu, doma je pořád na Vysočině. K Havlíčkovu Brodu i ke klubu má stále srdečný vztah. „To je obecně známé. Spousta novin už o tom psala, ale důležité je, že je to naprostá pravda,“ prohlásil předseda divizního klubu.

S ním ve vedení Slovanu pracuje i otec Tomáše Součka František, který před časem v rozhovoru pro Deník mluvil v podobném duchu. „Kdykoliv je Tomáš doma, moc dlouho se nezdrží. Hned utíká za kluky. Pořád tu má kamarády,“ vyprávěl.

Ze syna vždy chtěl mít fotbalistu. Však jím sám také byl. I když góly nestřílel, ničil šance soupeřů. Tomáš však na pokračování brankářské tradice nemohl ani pomýšlet. „Nepřála si to maminka. Řekla, jako ty nebude,“ zveřejnil František Souček letitý výsledek rodinné porady.

První krůčky syna na trávníku si ale ohlídal více než dokonale. Zrovna totiž startoval trenérskou dráhu u brodské mládeže. „Když bylo Tomášovi nějakých pět, začal se mnou chodit na hřiště. Kopal si tam stranou, bylo ale hned vidět, že ho to baví,“ pověděl.

Dlouho stranou ho nenechal. Rychle ho začlenil mezi své svěřence. „Ti kluci byli o dva roky starší. Myslím si, že hraní a trénování se staršími se mu v budoucnu hodilo,“ zastává názor.

Jen v klubu ale Tomáš Souček do míče nekopal. Kopal prakticky všude. Na chalupě, na dvorku rodinného domku i v pokojíčku. „To jsme mu s manželkou vytýkali, že sousedi nemohou spát,“ vysvětlil František Souček.

Jeho syn fotbalu doslova propadl. Natolik, že se kvůli němu zbavil i dětské plachosti. Součkovi totiž bydlí nedaleko školního hřiště, kde se pravidelně odehrávaly bitvy podstatně starších. „Chodil tam a díval se na ně. Říkal jsem mu, Tome, zkus se jich zeptat. Oni tě mezi sebe vezmou. Jednou sebral odvahu a protože kluci viděli, že není žádné dřevo, začal tam s nimi chodit pravidelně. Pak už tam byl skoro pořád,“ smál se táta.

Vzhledem k tomu, že Tomáš Souček do Slavie Praha přešel už jako desetiletý a v tomto klubu s výjimkou hostování zůstal až do velkého přestupu do Anglie, může jeho mateřský klub z transferu těžit.

Získá nemalé finance. Slovan je použije na investice. Část peněz půjde na rekonstrukci kabin na fotbalovém stadionu, část na vybudování tréninkového centra. Není vyloučeno, že ponese jméno slavného rodáka. „Může se tak stát. O tom ale nerozhoduji já. Je nás v klubu víc,“ uvedl Pavel Mazánek.

Ať se tak stane či nikoliv, šlágr Souček v Havlíčkově Brodě jen tak ohraný nebude. Výsledky West Hamu teď sledují hráči i funkcionáři. A děti? Ty na tom šly po svém. „Několik z nich v dresech West Hamu a nápisem Souček chodí i trénovat,“ líčil s úsměvem předseda klubu.