Angličané zažili skvělý vstup do utkání. Už ve druhé minutě poslal Albion do vedení zadák Shaw a Italové se z bleskově inkasované trefy dlouho nemohli otřepat – za celou první pětačtyřicetiminutovku si nevypracovali vyloženou gólovou příležitost.

Jenže co se Italům nepovedlo v prvním poločase, to zvládli po přestávce. Oživená squadra azzura domácí defenzivě zle zatápěla a v 67. minutě poslal zápas do remízového výsledku a následného prodloužení Bonucci.

V něm gól nepadl a tak musely o držiteli evropského triumfu rozhodnout pokutové kopy. Ty vyšly lépe Italům, brankář Donnarumma vychytal pokusy Sancha a Saky, Rashford trefil tyč.

Italové přidali do své sbírky další velký triumf a evropskými šampiony se stali po 53 letech.

Teprve podruhé v historii evropských šampionátů a poprvé od roku 1976, kdy Československo zdolalo Západní Německo, došlo na penaltový rozstřel. Ten Italové zvládli stejně jako v semifinále se Španělskem. Naopak "Three Lions" v něm počtvrté za sebou na Euru neuspěli.

Itálie nepodlehla Anglii ani v pátém utkání na velkém turnaji a sérii neporazitelnosti natáhla na 34 utkání.

EURO - finále:

Anglie - Itálie 1:2 pp. (1:0)

Branky: 2. Shaw - 67. Bonucci. Rozhodčí: Kuipers B. (Ned.). Stadion: Wembley Stadium (Londýn).

Itálie: Donnarumma - G. Di Lorenzo, L. Bonucci, G. Chiellini, Emerson (118. A. Florenzi) - N. Barella (54. B. Cristante), Jorginho, M. Verratti (96. M. Locatelli) - F. Chiesa (86. F. Bernardeschi), C. Immobile (55. D. Berardi), L. Insigne (91. A. Belotti).

Anglie: J. Pickford - K. Walker (120. J. Sancho), J. Stones, H. Maguire - K. Trippier (71. B. Saka), K. Phillips, D. Rice (74. J. Henderson, 120. M. Rashford), L. Shaw - M. Mount (99. J. Grealish), H. Kane, R. Sterling.