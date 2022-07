„Místní asi nejvíc vzpomínají na Postřižiny. Před hotelem se odvíjela třeba ta scénka, kdy Magda Vášáryová vypije celý půllitr piva naráz. To natáčení jsem sledoval. Točili to na několikrát, a tak měla v půllitru piva jen málo. Půllitr měl asi tlusté stěny, vypadal, že je plný, ale ve skutečnosti v něm moc piva nebylo,“ popisuje další očitý svědek Karel Šimánek.

Vášáryovou tahali na vozíku

To pivo by teď bodlo. Chtělo by to svlažit žáhu, protože na Palackého náměstí je horko. Podobné teplo doslova sálá z každého záběru v Jízdě a Postřižinách. Jako by Počátky byly nastavené na stálou letní teplotu, která se pak promítá i na filmový pás. Právě u Postřižin je to patrné díky jemným pastelovým barvám. „Celý film byl předsvětlen do podoby, která snímek velmi lyrizovala,“ vysvětluje technickou finesu Jaromír Šofr.

Filmová Vysočina: Kraj pohádkových měst zazářil v Pyšné princezně i ve sci-fi

Dvorní kameraman režiséra Jiřího Menzela na natáčení v Počátkách nemůže dodnes zapomenout. „Počátky se nám pro natáčení moc hodily. Je to typické městečko s kašnou na náměstí. To nám pasovalo k pivovaru, kde se odehrává hlavní děj. Ten jsme natáčeli v Dalešicích na druhé straně Vysočiny. Jenže Dalešice jsou malá obec. Počátky více odpovídaly filmovým představám malého města s malým pivovarem,“ usmívá se Šofr.

Právě na Jaromíra Šofra si pamatuje Karel Šimánek. Jako nadšený divadelní ochotník se každou volnou chvíli chodil na natáčení Postřižin dívat. Asi nejvíce ho upoutala Šofrova pomůcka, s níž kameraman pořizoval záběry Vášáryové jedoucí na kole. „Filmaři měli velké auto s vozíkem. Na něm bylo kolo, na to si sedla paní Vášáryová, před ní byl režisér s kameramanem. Na tom vozíku ji táhli a z detailu natáčeli tak, aby to vypadalo, že jede na kole,“ líčí.

Pak ukazuje na kašnu. „U ní je paní Vášáryová už vidět, jak na kole jede doopravdy. Právě tam míjí souseda v podání Zdeňka Podskalského a faráře, kterého hrál Jaroslav Vozáb. Tehdy pan Podskalský řekl tu legendární větu: ‚Tato kašna a vlasy paní sládkové jsou ozdobou tohoto města.‘,“ vzpomíná Šimánek.

Pro něj tento výrok ale není jen vzpomínkou, která zazní ve filmu. On sám ji také pronesl. „Před sedmi lety se náměstí rekonstruovalo. A na jeho slavnostní otevření se přijel podívat pan Menzel. My ochotníci jsme mu zde sehráli scénku z Postřižin. Já jsem hrál právě pana Podskalského. A faráře jsem k sobě měl opravdového. Ten náš byl totiž veselá kopa. Když uslyšel, že si chceme zopakovat Postřižiny, hned prohlásil, že se mnou bude chodit po náměstí jako pan Vozáb,“ dodává.

Kadeřnictví je na spadnutí

O kus dál je vchod do nenápadné uličky. Člověk by si jí ani nevšiml nebýt krásně zdobeného balkonku nad ní. Ale i tato ulička se znalci Postřižin hned vybaví. „Právě tudy jela paní Vášáryová ke kadeřníkovi. Toho hrál Oldřich Vízner. Vidíte, tady zastavila – ale zase se to muselo točit na několikrát. Protože když už se jí podařilo přijet, jak chtěl režisér, tak jí při zastavení třeba spadlo kolo,“ směje se Šimánek.

Obyvatelé Vysočiny ve filmu? Láká je romantika, komedie i spalování mrtvol

Filmové kadeřnictví by v opuštěném krámku nyní už nikdo nepoznal. Okna jsou zaslepená nebo rozbitá, budova oprýskaná. „Je to škoda. Několikrát se někdo přihlásil, že zde něco bude provozovat, pak od toho ale zase odešel,“ lituje Šimánek. Poté však přechází do veselejšího tónu. „Cesta odtud vede z kopce. Vidíte? Ve filmu to není znát, ale filmaři to při natáčení Postřižin museli řešit. Když odsud paní Vášáryová odjížděla, hned o pár metrů dál mimo záběr stáli tři chlapi, aby ji i s kolem chytili,“ ukazuje.

Příliš hezké na film

Po náměstí, kudy se v Postřižinách projížděla Magda Vášáryová a kde Jakub Špalek v Jízdě upozorňoval Radka Pastrňáka, že pokoj v Modré hvězdě stojí tolik jako pět Jimů Beamů, kráčí příjemně vyhlížející pán. Zajímá ho, co tu děláme. Vzápětí vychází najevo, že jde o prvního muže ve městě.

Zdroj: DeníkKdyž starosta Karel Štefl slyší, že se připravuje článek o filmových Počátkách, rozpovídá se. „Postřižiny se natáčely v roce 1980, to tady bylo všechno celé ošuntělé. V roce 2015 jsme ale kompletně renovovali náměstí. Těsně poté jsem tu potkal jakousi slečnu, jak tady pobíhá a vše si prohlíží. Tak se jí ptám, co se děje. A ona na to, že vybírá městečko pro nějaký nový film. Říkám jí, že je to fajn, protože jsme zrovna opravili náměstí. Ale ona pořád tak nejistě kouká a pak mi povídá, že pro ni je to špatně. Že by prý potřebovala oprýskané fasády. Takže jsme se do filmu nedostali proto, že to tady máme hezké,“ dává k dobru vtipnou historku starosta.

Ale kdo ví, třeba si čápi z počáteckého komínu v nějakém filmu zase někdy zahrají. Bylo by to jen a jen dobře, protože Počátky na filmovém plátně vypadají opravdu skvěle. A nejen na plátně. Stojí i za návštěvu v rámci letních výletů.

Co se natáčelo v Počátkách a okolí

- Postřižiny (1980, film Jiřího Menzela)

- Jízda (1994, film Jana Svěráka)

- Návštěvníci (1983, kultovní český seriál)

- Když děda miloval Ritu Hayworthovou (2000, jeden z posledních filmů Vlastimila Brodského)

- Teorie touhy (2021, natáčelo se v nedalekém Resortu Svaté Kateřiny během covidu)



Zajímavost: Počátky filmaři jako první z podobně malých měst zachytili dokumentární formou. Nyní historicky cenný dokumentární snímek o nich vznikl již v roce 1932.