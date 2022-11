Už po šesti minutách hry zaváhala levá strana obrany Vrchoviny, následoval centr do vápna, kde Chovan v pohodě otevřel skóre zápasu. „Na jedné straně naše zaváhání, současně ovšem musím uznat, že to byla od domácích pěkná kombinační akce,“ řekl asistent trenéra Nového Města Petr Follprecht.

Už za čtyři minuty ale bylo vyrovnáno. Matulka utekl obraně domácích, gólman Konečný musel zatáhnout za záchranou brzdu a nemohlo následovat nic jiného než pokutový kop. Z něj Batelka vyrovnal na 1:1.

Ještě do přestávky pak celek z Vysočiny skóre otočil. Na levé straně před velkým čtvercem Kvítkovic byl faulovaný Sytař, k trestnému kopu se postavil Šteffl a v první minutě nastavení úvodního dějství vymetl šibenici domácí svatyně – 1:2.

Také po změně stran byla k vidění poměrně atraktivní podívaná, kterou narušil po hodině hry sporný moment. Stoper Duda při souboji s jedním z útočníků Kvítkovic vypíchl balon, sudí však viděl faul hráče hostů a nařídil pokutový kop.

Smetana: Tři body by nás neměly uspokojit, ale je to motivace do další práce