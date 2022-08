Nebude to vůbec jednoduchá sezona. To už se dalo s předstihem říci o tom, co letos čeká v Moravskoslezské fotbalové lize na kluby z Velkého Meziříčí i Nového Města na Moravě. Na vině je především doslova lavina odchodů, která oba kluby postihla.

S čím tedy jediní dva reprezentanti Kraje Vysočina ve třetí lize do sezony o uplynulém víkendu vstoupily?

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Více než polovina základní sestavy opustila celek z města pod dálničním mostem. Odchody Koláře, Komínka, Pavlíka, Nedvěda a bratrů Demeterových se budou těžko zacelovat.

Po tříleté pauze se ale do kádru vrátil záložník Smejkal, gólmana Koláře by měl plnohodnotně nahradit Lancman z Jihlavy. Bude to stačit? „Dnes jsou v každém klubu podobné problémy. Tím, že nám odešla velká kvalita, ovšem budeme muset změnit styl hry,“ neskrýval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Mé obavy se potvrdily, příliš neskrýval po letošní nevydařené premiéře Šimáček

Žádná ofenzivní hitparáda se prý čekat nedá. „Budeme muset vycházet z kvalitní defenzivy a kreativitu nahradit větší obětavostí a dravostí. Pro každého soupeře bychom měli být hodně nepříjemní,“ popisoval.

Los pro úvodní třetinu podzimu byl k Meziříčským poměrně přívětivý. „Skoro bych byl v naší situaci raději, pokud by to bylo obráceně. Může se totiž stát, že se nám po té spoustě změn začátek nepovede a právě pak narazíme na největší favority,“ uvědomoval si.

Cíle pro nový ročník jsou oproti předešlým letům, vcelku pochopitelně, skromnější. „Byla by to ode mě hloupost, pokud bych říkal, že budeme chtít hrát o první pětku. Nebudeme si nic nalhávat, spíše to vypadá na horší střed tabulky. Byl bych ale rozhodně nerad, pokud bychom se od začátku měli plácat někde blízko sestupových vod. Vůbec ale nedokážu odhadnout, jakou sílu budou mít jednotlivé týmy v soutěži,“ přemítal Šimáček.

SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

Po roce opět s novým trenérem na lavičce a pořádným průvanem v defenzivní řadě. Tak vypadá situace u fotbalistů Vrchoviny.

Dosavadní kapitán Lukáš Michal pověsil kopačky na hřebík a vzal na sebe v klubu velkou úlohu. Vedle pozice sportovního manažera se totiž stal, po konci Pavla Procházky, rovněž i novým koučem. „Chci, abychom hráli více aktivně směrem do ofenzivy a byli také více produktivní,“ prozradil Michal.

Aktivnější Křižanov vyšel v derby gólově naprázdno, Borům stačila jediná trefa

V obraně, z níž odešli Vícha, Smetana, Trojánek a Černý, se vrátil ke klasické čtyřce. „Myslím, že máme tento styl více zažitý než hru na tři stopery. Navíc i většině kluků sedí,“ vysvětlil změnu.

Také v přípravných zápasech se ale ukázalo, že největším problémem Vrchoviny je koncovka. „Věřím, že jakmile už to jednou protrhneme, začne nám to tam padat,“ doufal kouč SFK.

Sezonu zahájí Nové Město dvojicí pátečních domácích zápasů. „Chtěli bychom v nich bodovat a sezonu tak dobře zahájit. Určitě nechceme hrát jen o záchranu, dalším úkolem je zlepšit se v domácích zápasech, kde se nám loni moc nedařilo,“ dodal Michal.