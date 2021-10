Do konce podzimu zbývá pět kol. Kolik bodů by chtěl Michal k dosavadním devíti ještě přidat? „Nemůžeme mít velké oči. Myslím, že je reálné, dostat se alespoň na metu patnácti bodů,“ uzavřel Michal.

Těšit může kapitána Vrchoviny vylepšená defenziva. „Pozitivně se projevují uzdravení marodi, kteří se do obrany vrátili. Navíc i na lavičce už máme možnost reagovat na průběh zápasu. Teď ještě vylepšit i ofenzivu,“ vyslovil své přání.

Blízko skórování byl v závěru zápasu Partl, ale nastřelil tyčku svatyně hostů. „Tam už to bylo o kvalitě zakončení, buď to vyjde, nebo ne,“ komentoval.

Nebyla to úplně pravda, protože po půlhodině hry balon skončil v brance hostů. Sudí však gól neuznal. „Kopal jsem předtím roh, takže jsem tu situaci dobře neviděl. Sudí odpískal ofsajd, nemá cenu to dál řešit,“ zdůraznil.

V bojovném utkání sice byli hráči Nového Města aktivnější, jenže bez efektu. „Chyběl nám větší důraz před brankou Brodu. Měli jsme hodně standardek, ale míč jsme do branky ani jednou nedotlačili,“ mrzelo jej.

Defenziva jim začala fungovat, v útočné fázi by potřebovali přidat. Poslední dva zápasy fotbalistů Nového Města na Moravě ve třetí lize skončily bezbrankovou remízou. „Na dobré práci defenzivy se pozitivně projevují uzdravení marodi,“ těšilo kapitána a hrajícího asistenta Vrchoviny Lukáše Michala .

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.