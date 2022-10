To má v poslední době s Kroměříží solidní bilanci a na ni chtělo navázat. Jenže hosté tentokrát nezachytili úvod, hostitelé si vypracovali už v prvních pěti minutách dvě šance. Skóre otevřel však až po dvaceti minutách kapitán Tomáš Matoušek, když po samostatné akci prostřelil gólmana Lancmana.

Těsně před přestávkou to už bylo o dvě branky. Své ligové zkušenosti uplatnil Šimon Chwaszcz, který se nejlépe orientoval ve skrumáži a zvýšil na 2:0. „My jsme přežili dvě tutovky na začátku, ale realita zápasu byla jasná. Odjeli jsme do Kroměříže ve slepované sestavě, v podstatě jen se dvěma obránci. Ostatní hráči jsou spíš do ofenzivy. Nastoupil i Pavel Mezlík, který už v podstatě netrénuje. Z tohoto důvodu výsledek 3:1 není tak špatný,“ soudí kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho svěřencům se naopak vydařil vstup do druhé půle. Ve 47. minutě kopal penaltu Antonín Plichta a snížil na 1:2. „Mohli jsme nějakou dobu doufat, že by se nám podařilo zaskočit soupeře ještě jednou, ale třetí gól všechno rozhodl,“ tvrdí trenér Šimáček.

Rozhodnutí přišlo dvacet minut před koncem. Za hranicí šestnáctky napřáhl ke střele Tomáš Jeleček a uzavřel skóre na konečných 3:1. Hosté se snažili alespoň o kontaktní gól, ale neuspěli.

Skórovat se nepodařilo ani Hanácké Slavii po rychlých protiútocích. „Kroměříž je fotbalové mužstvo, snaží se hrát technicky. To nám vyhovuje, ale tentokrát to bylo nad naše síly,“ říká Šimáček a dodává: „Musím ale říct, že Rosice na mě udělaly větší dojem. Každý zápas je ovšem jiný.“

Kroměříž - Velké Meziříčí 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 21. Matoušek, 42. Chwaszcz, 70. Jeleček – 47. Plichta z penalty. Rozhodčí: Dorotík – Slabý, Řezníček (Peřina). ŽK: Partl (Velké Meziříčí). ČK: 83. Bílý (Velké Meziříčí). Diváci: 223.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (84. Dočkal), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Jambor (66. Machálek), Matoušek (84. Novotný), Houser, Cupák, Sedlák (66. Plecitý) – Chwaszcz (75. Surynek).

Velké Meziříčí: Lancman – Bílý, Štourac, Sysel, Mezlík – Karmazín, Franěk, Foltýn (66. Smejkal), Partl – Mir. Malata (84. Mar. Malata), Plichta.