Na deváté kolo letošního ročníku moravskoslezské divize D nebudou v dobrém vzpomínat fotbalisté Žďáru nad Sázavou. Ze hřiště Startu Brno se totiž vrátili s ostudným debaklem 0:8. „Byl to náš totální výbuch,“ nebral si servítky trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Plány na možný bodový zisk se klubu z Vysočiny začaly hroutit už po pár minutách hry. Po dlouhém nákopu do vápna si gólman s obránci Žďáru tak dlouho dávali přednost, až mezi ně vlétl útočník Ryšavý a otevřel skóre sobotního duelu.

Hráče Startu vstřelená branka nakopla a dál pokračovali ve velké ofenzivě. Výrazně jim tomu ovšem napomáhala laxnost obrany hostů. Do poločasové přestávky tak skóre narostlo na hrozivých 5:0.

Po změně stran už se utkání v podstatě jen dohrávalo. Šance byly k vidění na obou stranách, jenže góly padaly jen do branky hostů. Konečná prohra 0:8 tak zaváněla ostudou. „To, co jsme v naší defenzivě předváděli, to se snad nevidí ani v okresním přeboru,“ kroutil hlavou Nedvěd.

Bez bodového zisku vyšli ze svého utkání devátého kola také fotbalisté Havlíčkova Brodu. Na rozdíl od Žďáru se ovšem za svůj výkon rozhodně nemuseli stydět.

Favorizovaný Hodonín šel na Vysočině do vedení po čtvrthodině hry. Deset minut po změně stran se zdálo být rozhodnuto. Nejprve proměněnou penaltou a chvíli poté přesnou hlavičkou po rohu hosté utekli na rozdíl tří branek – 0:3.

Fotbalisty Slovanu to ovšem nikterak nepoložilo a za další tři minuty už to bylo jen o jediný gól. Nejprve Cakl našel přesným centrem z levé strany Bajera, který z hranice malého vápna nezaváhal. O chvíli později dostal Fikar pěkný balon za obranu jihomoravského celku a lobem dostal svůj celek opět do hry – 2:3.

Hráči Hodonína viditelně znejistili, naopak Brod dva vstřelené góly nakoply. Navíc měli více než půlhodinu času na to, aby se pokusili o vyrovnání.

Největší příležitost k tomu měl Kučera, jehož vyzval k zakončení dalším přesným pasem agilní Cakl. Jeho střelu ovšem gólman hostů dokázal zneškodnit. Jeden z favoritů soutěže si tak těsnou výhru dokázal pohlídat.

„Dobře jsme věděli, co nás čeká. Proto jsme hráli z bloku a pozorně bránili. Sice jsme žádný bod nezískali, ale nemáme se zač stydět,“ sdělil kouč Brodu Josef Soural.

MSFL

V. MEZIŘÍČÍ – FR.-MÍSTEK 1:0

Gól: 53. Dolejš. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: 4:2. Diváci: 195. Poločas: 0:0. Velké Meziříčí: Kolář – Puža, Komínek, Mucha, Berka (70. Nedvěd) – Dolejš (87. Marek Malata), R. Demeter, Šuta (87. Karmazín), P. Demeter, Nedvěd – Plichta (90. Mirek Malata).



JIHLAVA B – ROSICE 2:1

Góly: 72. Chocholatý, 90.+2. Shudeiwa – 83. Přerovský. Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Jihlava B: Jágrik – Štefánek, Tall (64. Araujo), Kolčava, M. Fila, L. Fila (87. Savi), Christodoulou, Chocholatý (90. Mikuška), Shudeiwa, Ritter, Křivánek (87. Crhan).



NOVÉ MĚSTO – SLOVÁCKO B 1:2

Góly: 54. Duba – 37. a 42. Cicilia. Rozhodčí: Páral. ŽK: 0:1. Diváci: 290. Poločas: 0:2. Nové Město na Moravě: Šmída – Černý, Vícha (56. Bača), Hekerle (46. Trojánek), Smetana – Svoboda (64. Chloupek), Holman (88. Boušek), Michal, Duda, Vacek (46. Partl) – Duba.



Další výsledky 9. kola: Ostrava B – Vratimov 3:1, Dolní Benešov – Znojmo 2:2, Blansko – Uherský Brod 2:1, Kroměříž – Hlučín 3:0, Uničov – Olomouc B 0:4, Zlín B – Otrokovice 2:4.

DIVIZE D

BYSTŘICE N. P. – BŘECLAV 1:0

Gól: 81. Jiránek. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:1. Diváci: 220. Poločas: 0:0. Bystřice n. P.: Veselý – Svoboda, Vraspír, Blaha (73. Padrtka), Vařejka, Prášil, Adamec, Sklenář, Malý, Zbytovský, Buršík (64. Jiránek).



H. BROD – HODONÍN 2:3

Góly: 55. Bajer, 57. Fikar – 16. Holek, 51. Dressler (PK), 54. Švantner. Rozhodčí: Zavřel. ŽK: 2:3. Diváci: 160. Poločas: 0:1. H. Brod: Mazánek – Cakl, Turek, Dejl, Peca (46. Coufal) – Hloušek, Trinh, Bajer, Kučera, Fikar (84. Novák) – Žila (79. Bouma).



V. BÍTEŠ – LANŽHOT 0:1

Gól: 81. Hromek. Rozhodčí: Hudec. ŽK: 3:3. Diváci: 312. Poločas: 0:0. Velká Bíteš: Pelán – Šperka, Daněk, Merdita, Krula, Moučka, Pavel Loup, Novotný, Sznapka (83. Macek), Škuta, Dufek (71. Patrik Loup).



TASOVICE – STARÁ ŘÍŠE 2:0

Góly: 9. Fukal, 16. Horáček. Rozhodčí: Gasnárek. ŽK: 0:2. Diváci: 235. Poločas: 2:0. Stará Říše: Jícha – Novoselskyi, Cejpek, Chramosta, Svoboda, Švarc (74. Vondrák), Cipruš, Pokorný (80. Kříž), Traore, Gall, Nechvátal.



SL. POLNÁ – ŽDÍREC N. D. 0:1

Gól: 65. Vopršal. Rozhodčí: Julínek. ŽK: 4:5. ČK: 1:0 (78. Bradáč). Diváci: 305. Poločas: 0:0. Slavoj Polná: Čermák – Sobotka, Holub, Pecina, Haala, Voráček (70. Voráč), Vrba (46. Skryja), Došek, Pavlas, Pernička (46. Bradáč), Drápela. Ždírec n. D.: Javorski – Pelikán, Bureš, Fikar, Málek – Šrámek, J. Novotný, Najman, Pátek (61. Klimeš), P. Novotný (86. Koutný) – Vopršal.



START BRNO – ŽĎÁR N. S. 8:0

Góly: 8. Ryšavý, 19. a 41. Doubravský, 27. a 45. Musil, 71. Sedlo, 75. vlastní Požár, 78. Havlín. Rozhodčí: Slováček. ŽK: 1:4. Diváci: 200. Poločas: 5:0. Žďár n. S.: Hajný – Šindelka, Kunstmüller, Vitásek, Pelikán, Šerý, Trojánek (61. Sodomka, 87. Jícha), Henzl, Požár, Švoma, Peňáz.



HUMPOLEC – BRNO B 2:3

Góly: 8. Svoboda, 90. Pešek – 41. Matula, 47. vlastní Maršík, 50. rogožan. Rozhodčí: Krondráf. ŽK: 5:7. ČK: 0:1 (45. Purrini). Diváci: 280. Poločas: 1:1. Humpolec: Kříž – Vrátný (77. A. Zástěra), Šerý, Dalík, Havel, Svoboda (86. Štěpán), Maršík, Benáček, Š. Zástěra, Pešek, Podoba (57. Pecha).