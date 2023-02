Fotbalisté Vrchoviny absolvovali o uplynulém víkendu herní soustředění v Ústí nad Orlicí. „V pátek jsme měli dva tréninky a večer ještě posilovnu. V sobotu ráno další trénink a odpoledne pak zápas. Kluci toho měli docela dost,“ sdělil kouč Nového Města Lukáš Michal.

Průběh soustředění si velice pochvaloval. „Až na gólmana Šmídu jsme byli kompletní. Odtrénovali jsme vše, co jsme měli naplánováno, navíc jsme po přípravném utkání trošku utužili partu,“ pousmál se.

Souboj s domácím divizním celkem skončil vítězstvím klubu z Vysočiny 3:1. „Potěšilo mě, že se v naší hře objevovaly věci, na něž jsme se zaměřili v tréninku. Dobře jsme kombinovali, měli hodně zakončení, byl jsem docela spokojený,“ pochvaloval si lodivod Vrchoviny.

Ve zbývajících několika dnech, které ještě zbývají do začátku jarní části, ale hodlá se svým mužstvem na některých věcech pracovat. „Komplexně se soustředíme především na to, abychom dokázali rychle přepínat z útoku do defenzivy. V přípravě jsme ale příliš gólů nedostávali,“ těšilo jej.

Hlavním přáním je ovšem hlavně dobrý zdravotní stav kádru, který v Novém Městě není nejširší. „Doufám, že vyléčíme některá drobná zranění. Někteří kluci jsou lehce nakopnutí, ale byl bych rád, abychom do sezony šli kompletní,“ potvrdil Michal.

Mnohem větší vrásky na čele má trenér fotbalistů Velkého Meziříčí. „U nás už je to v posledních letech klasika. Čím více se začátek sezony blíží, tím je nás méně a méně. Momentálně v kabině řádí docela rozsáhlá viróza,“ mračil se trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

V sobotním přípravném utkání, v němž jeho tým podlehl béčku Pardubic 1:2, postrádal hned devět! hráčů. „Museli jsme si pomoci kluky z béčka, abychom utkání vůbec odehráli. Místo toho, abychom naši hru a sestavu ladili, tak jen lepíme díry,“ těžce vydechoval.

U dvou hráčů je pak jejich účast na prahu jara s velkým otazníkem. „Záložník Dolejš má opět problémy s ramenem, obránce Bouček pro změnu poraněné lýtko. Ostatní mají sice „jen“ chřipku, ale vypadli z tréninkového rytmu,“ popisoval.

Přitom úvod jara bude pro celek z města pod dálničním mostem důležitý. „Je to nejhorší možný scénář, protože na začátku jara máme soupeře, kteří jsou na tom podobně jako my. To budou zápasy o šest bodů. Před střední pasáží, kdy nás čekají samí favorité, potřebujeme uhrát co nejvíce bodů. Snad se dáme nějak dohromady,“ doufal Šimáček.