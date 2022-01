V obsáhlém rozhovoru pro Deník zabrousil na prahu přípravného období hned na několik důležitých témat. Zde je čtenářům přinášíme.

O STARTU PŘÍPRAVY

Oficiální začátek je v pondělí desátého ledna. Sice jsem si původně myslel, že bychom mohli začít už na konci tohoto týdne, ale nemá cenu někam pospíchat.

O FYZICKÝCH TESTECH

Čekají nás tuto středu a čtvrtek v Brně. Bude to pro mě zajímavé srovnání s loňským rokem, kdy jsme je rovněž absolvovali. Vím, že určitě budou trošku zkreslené, ale současně uvidím, jak na tom kluci jsou. Nebudu skrývat, že jsem docela zvědavý, jak pro nás tentokrát dopadnou.

Fotbalisté FC Žďas hlásí první posilu, z Nové Vsi přichází útočník Ondřej Starý

O JEJICH VÝSLEDCÍCH

Nechci z toho dělat velkou vědu, nejsme žádní profíci. Ti mohou podle výsledků testů pracovat s hráči individuálně, my ale takový prostor nemáme. Samozřejmě nám to nějaký obrázek ukáže, ale věřím, že kluci, i přes poměrně dlouhou pauzu, nejen odpočívali, ale také se udržovali. Proto věřím, že nezaháleli a budou v nějaké průměrné kondici. Že bych ale podle výsledku testů pak někoho honil celý měsíc a nepustil ho na hřiště, to určitě ne. Bude to pro mě spíše nějaký obrázek, zda by se do toho mělo šlápnout více či ne.

O PRŮBĚHU PŘÍPRAVY

Měla by být standardní, nebude se příliš lišit od předchozích let. Škoda, že nebude dál panovat současné počasí. Být takové pořád, bylo by to super. Má se ale ochlazovat, takže budeme přípravu operativně přizpůsobovat právě počasí. Trénovali bychom čtyřikrát týdně. V pondělí by se hráči připravovali individuálně ve svých domovech. Přece jenom dobrá polovina kádru dojíždí, proto jdeme na testy, aby si hráči mohli nasadit hodinky a odběhat něco doma. V úterý budeme využívat spolupráce s fitness trenérem, s nímž budeme chodit do posilovny. Vyzkoušeli jsme si to už loni, bohužel se pak na jaře nehrálo, takže jsme si přínos nemohli otestovat na hřišti. Středa a pátek budou patřit hřišti, zkraje se, celkem logicky, více zaměříme na běhání.

O PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH

Měl jsem snahu utkat se v přípravě s klubem z druhé ligy, ale moc to nevyšlo. Utkáme se tak s dalšími dvěma třetiligovými mančafty z Vysočiny, tradičně také s divizními mužstvy odsud a pak také s Hodonínem a béčkem Zbrojovky, které mají velkou kvalitu. Na konci ledna či začátkem února bych pak rád uskutečnil kratší herní soustředění.

Zůstává nohama na zemi. Gólů i bodů mělo být více, připustil útočník Plichta

O MOŽNÝCH ODCHODECH

Něco jsme řešili, protože tu byli nějaké osobní důvody, ale vše se uklidnilo a ze základního kádru by tak snad neměl nikdo odejít. Jediným, kdo ohlásil konec, je David Ráliš. Ten na podzim nastupoval převážně za béčko, proto by to chtěl zkusit jinde. Přišel k nám z Chrudimi a nyní chce zkusit třetí ligu v Chlumci nad Cidlinou. Naopak pokračovat u nás by měl i na jaře Patrik Demeter, který zde hostoval z Líšně. Po zranění už začíná běhat, takže v lednu se bude připravovat individuálně. Děláme všechno pro to, aby byl co nejdříve fit.

O MOŽNÝCH POSILÁCH

Zatím se nám nepodařilo nikoho přivést, byť jsme měli rozjednaná dvě jména. Jedním z nich byl krajní záložník Vojtěch Hron, odchovanec Jihlavy, který nás oslovil přes Robina Demetera, že by to u nás chtěl zkusit. Naposledy působil v Zápech, nyní se ale stěhuje zpátky do Jihlavy. Nějaká jednání probíhala, ale Hron nakonec dostal lepší nabídku z Rakouska, které jsme nemohli konkurovat.

O KVALITĚ KÁDRU

Myslím si, že kádr máme na třetí ligu dobrý. Pro nás by bylo největší posilou, pokud by se všichni hráči uzdravili. Vždyť na podzim jsme ani jednou nebyli kompletní. Máme ještě dva měsíce na to, abychom zjistili, jak na tom jsme. Budeme reagovat na zdravotní stav, protože zranění k fotbalu patří, to ale nechci nic přivolávat. Pokud bychom někoho chtěli, tak hráče do základní sestavy, který nám hned pomůže. Nechceme někoho na nějaké delší zkoušení.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

15. ledna Jihlava B

22. ledna Humpolec

5. února Hodonín

12. února Nové Město n. M.

19. února Žďár n. S.

23. února Velká Bíteš

26. února Zbrojovka B



Tučně vytištěné zápasy sehrají fotbalisté Velkého Meziříčí na domácím hřišti.