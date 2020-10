Jak dlouho jste potupný debakl 0:8 vydýchával?

Nebyly to lehké dny. Až do úterního rána jsme to měl pořád v hlavě. V úterý jsme ale měli trénink, od té doby už myslím na další zápas.

Předpokládám, že jste své ovečky příliš nešetřil?

Po takovém výsledku samozřejmě trénink neproběhl standardně. Byl delší, ukázali jsme si některé věci na videu, samozřejmě došlo i na určité promlouvání do duše, protože jen tak jsme takový výsledek přejít nemohli.

Byly ve hře i případné pokuty pro hráče?

Určitě nejsem zastáncem pokut. Něco jsem si řekli, to zůstane v kabině. Nyní jde ovšem o to, aby se v první řadě uklidnily emoce, protože tu nějaké přece jenom jsou. Místo pokut kluci hrají o své volno po sezoně, ale třeba také náročnější přípravu. Dlouhodobě trénujeme o něco méně, než by bylo třeba a mám vypozorované, že nám to občas chybí.

Jak vlastně nedělní zápas s odstupem času hodnotíte?

Juniorce Slovácka utkání sedlo, de facto využili každé naší chyby v obraně. Opravdu si nevybavuji, že bychom přečkali nějaké jejich velké gólovky. Kromě jedné šance za stavu 0:1 proměnili snad všechno, co měli během zápasu k dispozici.

Čím si takový výpadek svých svěřenců vysvětlujete?

Skutečně nevím, čím si to vysvětlit. Domácím utkání sedlo, nám naopak nikoliv. V naší hře byly chyby, které jsme předtím vůbec nedělali. Byly tam i zlomové okamžiky. První za stavu 0:2, kdy měl tutovku Puža. Proměnit ji, mohlo to třeba vypadat jinak. To se ovšem nestalo, naopak jsme z protiútoku inkasovali třetí branku.

Jaký byl další zlomový moment?

V nástupu do druhého poločasu. Domácí ihned vstřelili čtvrtý gól, čímž utlumili jakýkoliv náznak na možný zvrat v zápase.

Pak už to asi byla od vašich svěřenců velká rezignace?

Přesně tak. Domácí byli v laufu, zato my v naprosté křeči. Bylo vidět, že už chceme utkání jen dohrát. Nenašel se u nás nikdo, kdo by to zvedl a vyhecoval. Místo toho, abychom se zatáhli a už neinkasovali, hráli jsme na velikém prostoru.

Především od řady zkušených hráčů, kterých máte v sestavě hned několik, by se měl očekávat jiný přístup?

Máte pravdu. Když už byl stav krajně nepříznivý, měli se ukázat hráči, co mají něco za sebou. Jenže u nás se neobjevil hráč, který by něčím vynikal, přitom hlavně od starších hráčů bych čekal daleko zodpovědnější přístup. Nikdo neměl větší snahu, jen jsme čekali na závěr.

Vysoká porážka byla o to překvapivější vzhledem k tomu, že vám předchozí dva zápasy výsledkově vyšly?

To byla jedna z věcí, kterou si nedovedu vysvětlit. Předchozí dva duely jsme přístupem i výsledkově zvládli. Hlavně v defenzivě, ta nás zdobila, vždyť do neděle jsme inkasovali jen deset branek. V obraně jsme nechybovali, nepouštěli jsme soupeře do šancí, ale pak přijde takový zápas, a my vypadáme, jako kdybychom se sešli úplně poprvé.

Hned po zápase jste ale zmiňoval, že to není první případ, co mužstvo takový výpadek potkal…

To je pravda. Osm branek jsme dostali před dvěma roky v Hlučíně, ale byly tam i porážky 0:6 s Petřkovicemi, 1:6 s Rýmařovem či 0:5 s Blanskem. Před sezonou jsme se o tom bavili, že se takového selhání musíme vyvarovat. Vypadalo to v pohodě, pak ale přišel zápas na Slovácku. Těch příčin však bude více.

Můžete být konkrétnější?

Ono se to na první pohled nezdá, ale hodně kluků má zdravotní problémy. K tomu se neustále přidávají některé výpadky v tréninku. Ta pomyslná bublina se neustále nafukovala, až praskla. Ty věci se postupně nasčítaly.

Šanci na reparát skýtá nedělní zápas proti poslednímu béčku Jihlavy?

To ano, ale na druhou stranu je to zápas, v němž můžeme pouze ztratit. To nebývá jednoduché.