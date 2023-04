Půltucet zápasů, tedy takřka rovnou třetinu z toho, co je na jaře čeká, již odehrály mančafty v Moravskoslezské fotbalové lize. Ideální příležitost k tomu, aby se Deník ohlédl za úspěšností obou reprezentantů Kraje Vysočina.

SFK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Byl to start, jaký zřejmě nečekal ani ten největší snílek. Za celý podzim fotbalisté Vrchoviny ani jednou nebrali ze zápasů na hřištích soupeřů plný počet bodů. Jarní odvety zahájili dvojzápasem na půdě juniorky Slovácka a nováčka z Hranic. A bylo z toho nečekaných šest bodů!

Pak ale hráče Nového Města v rozletu zastavila smolná „domácí“ prohra s Frýdkem-Místkem. Uvozovky jsou na místě, protože tento zápas odehrál Sportovní fotbalový klub na umělé trávě ve Žďáře nad Sázavou. Přitom všude v okolí se na přírodní trávě odehrály generálky krajských a okresních soutěží…

Chybí góly i body. Fotbalisté divizního nováčka ze Speřic zahájili jaro mizerně

Po totožných prohrách v Uničově a Blansku se pak Vrchovina vrátila na očekávané pozice. V sobotu odpoledne doma proti béčku Baníku už by potřebovala opět zabrat. „Musíme se dobře připravit. Už třikrát jsme prohráli, hrajeme doma, takže není kam couvat,“ neskrýval kouč Lukáš Michal.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Bude to pořádná fuška. Nic jiného se o aktuální situaci fotbalistů Velkého Meziříčí říci nedá. Podzim mužstvu z města pod dálničním mostem nevyšel. Úvod jara pro něj byl tudíž důležitý také vzhledem k relativně příznivému losu.

To ostatně neskrýval ani jeho trenér. „Prvních šest sedm kol hrajeme vesměs proti celkům, které jsou na tom v tabulce podobně jako my. Potřebujeme získat maximum bodů, protože ve střední části naopak narazíme na favority soutěže,“ říkal na prahu jarní části Jan Šimáček.

Odehrát zápas? To nyní fotbalisté Herálce neznají. FŠ Třebíč zvládla další test

Realita? Jen dva body ze šesti utkání a propad tabulkou až na předposlední, jistě sestupové místo. Fotbalisté Meziříčí navíc dále pokračují v podzimním trendu ztráty nadějně rozehraných zápasů. „Pro diváky jsou naše zápasy určitě atraktivní, ale pro trenéra je to k zbláznění. Přitom máme v kádru dostatek zkušených hráčů na to, abychom zápasy, které máme slušně rozehrané, dotáhli do vítězného konce,“ zlobil se Šimáček.

Pokud jeho týmu něco chybí, je to typ hráče, který zbytek mančaftu v dobrém slova smyslu poblázní. Role, kterou v minulosti dlouhá léta plnil tehdejší kapitán Jaroslav Krejčí. Současný kádr sice má nespornou fotbalovou kvalitu, ale jenom ona, zvlášť při záchranářských bojích, nestačí

Svým způsobem klíčový duel čeká na Velmez tuto neděli dopoledne. Na Tržiště dorazí poslední Vítkovice. Proti komu jinému se konečně chytnout?