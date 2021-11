Z trojlístku klubů z Vysočiny v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy byli na podzim nejlepší. Přesto se ziskem jednadvaceti bodů a desátým místem nepanuje ve Velkém Meziříčí spokojenost. „Hlavně v domácím prostředí jsme zbytečně poztráceli spoustu bodů,“ mračil se v rozhovoru pro Deník kouč Velmezu Jan Šimáček.

Jak hodnotíte uplynulý půlrok vzhledem k vašim předsezónním ambicím?

Myslím si, že takových šest až devět bodů navíc jsme rozhodně mohli uhrát, bylo to v našich silách. Stačí jen vzít domácí prohry s Uničovem, Rosicemi, Uherským Brodem a Hlučínem. Minimálně dva z těchto zápasů jsme měli zvládnout.

V čem vidíte hlavní příčinu toho, že podzim nebyl zcela podle vašich představ?

Stoprocentně největší vliv měly neustálé změny v sestavě. Pořád nám někdo chyběl, hráče jsem musel posouvat na různé posty.

Asi neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že máte, oproti situaci před třemi či čtyřmi léty, mančaft spíše postavený na brejkový způsob hry. Nakolik se i toto podepsalo na vašich výsledcích?

Ono to s těmi častými změnami v sestavě úzce souvisí. Když je jich v sestavě hodně, je pro mančaft vždy snazší dobře bránit a v útoku čekat na příležitost. Ať chceme, nebo nechceme, v soutěži není moc týmů, které by přijeli na hřiště soupeře a chtěli hrát otevřenou hru. Vzhledem k našim problémům nám více vyhovovalo hrát zodpovědně zezadu a chodit do rychlých brejků.

Čemu ale přičíst tak velké výkyvy? Jeden týden málem vyhrajete na hřišti vedoucí Kroměříže, abyste za pár dnů nestačili na podprůměrný celek…

Sám tomu pořádně nerozumím. Odehrajeme parádní zápas, říkám si, že od něj se odrazíme. Jenže po něm okamžitě následuje takový výkon, kdy musím uznat, že by nás porazil i kdekdo v kraji. Je to o nastavení každého hráče v jeho hlavě. Přijde mi, že se často nesoustředíme jen na fotbal. Výkyvy ke sportu patří, ale určitě se na ně musíme zaměřit.

Který moment z podzimní části berete jako ten nejvíce pozitivní?

Strašně dobré pocity jsem měl z našeho výkonu v Kroměříži. Když vidím, že je na čele tabulky, má na kontě přes čtyřicet bodů a my s ní hráli nerozhodně 1:1. Přitom jsme k utkání přijeli na poslední chvíli, říkal jsem si, kdoví, jak zápas dopadne, ale kdybychom tam vyhráli, tak by se nemohl nikdo divit. Jak už jsem zmiňoval, měl jsem tenkrát pocit, že se můžeme odrazit k dobrému zbytku podzimu.

Šlo o poctivý týmový výkon?

Dá se to tak říci, protože ta energie, ale také soudržnost v týmu byly takové, jaké bych si představoval rovněž v dalších zápasech.

Když to vezmu z druhé strany, jaký byl nejhorší podzimní okamžik?

Asi ty domácí porážky, protože doma nechce nikdo prohrávat. Navíc nás zdolaly týmy, s nimiž bychom prohrávat neměli. Třeba mančafty Uherského Brodu či Rosic nás porazily doslova zadarmo, tam jsem tomu pomohli sami. Podobně mě ale trápily i ty neustálé změny v sestavě, pořád se něco lepilo. To se muselo, celkem logicky, promítnout také do našich výsledků.

Během podzimu jste také vyzkoušeli nový a pro fanoušky ve Velkém Meziříčí nezvyklý termín zápasů v podobě sobotního dopoledne. Byl divácký úbytek na Tržišti dán více výsledky, nebo novým termínem?

Naše výsledky určitě ano, ale klíčový byl čas domácích zápasů. Sobotu jsme chtěli vyzkoušet kvůli tomu, aby měli hráči volnější víkend. Už jsme si to nějak vyhodnotili a na jaře se vrátíme zpět k nedělnímu dopoledni. Ukázalo se, že v sobotu mají lidé ještě řadu jiných aktivit.

Nakolik se po té dlouhé přestávce změnila třetí liga?

Popravdě ani nevím, přijde mi prakticky stejná. Hodně na její kvalitě udělal návrat ligových béček, které, snad kromě Jihlavy, mají velkou kvalitu. Možná, že to někdo vidí trošku jinak, ale mě přijde úroveň třetí ligy podobná, naše týmová kvalita ale asi šla trošku dolů.

S čím půjdete do jarních odvet?

Už na podzimní zakončené jsem klukům říkal že si musíme být vědomí toho, že na jaře nebudeme koukat na celky pod námi, ale budeme spíše chtít dohnat některé nad námi. Na druhou stranu dobře vidíme, jaká je situace dole. Máme nějaký polštář šesti bodů, ale věřím, že absolvujeme kvalitní zimní přípravu a od prvního zápasu, kdy odehrajeme důležitý duel v Dolním Benešově, se nastartujeme a odrazíme od spodku tabulky a budeme hrát v klidu. Nikdo asi nechce řešit, že se na nás celky pod námi dotahují.

Takže si co nejdříve zajistit klid?

Přesně tak. Kádr máme široký, ale ti mladší kluci na podzim nedostali tolik šancí. Jejich přístup je přitom dobrý, ale zatím jsem jim nemohl dát tolik příležitostí. I to je jeden z cílů pro jaro.

Uvažujete o posilách?

O něčem se v pauze budeme bavit, uvidíme, co na to řekne vedení klubu. Každé oživení kádru stávající hráče nastartuje. Určitě ale nepůjde o zkoušení spousty hráčů. Spíše to vidím na jednu či dvě tutovky do základu.