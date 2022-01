V hodnocení osobních výkonů přesto převládala pozitiva. „To asi ano, ale jak už jsem říkal, vždycky se dá udělat více. V součtu se zápasy v českém poháru jsem dal přes deset branek, to je na záložníka slušné číslo. Spíše mě mrzí, že nejsme v tabulce třetí ligy výše,“ přiznal Demeter.

Na vině jsou podle jeho slov především neustále lapálie se složením základní sestavy. „To už je ve Velkém Meziříčí taková klasika posledních sezon. Převážně z důvodů zranění, případně karetních trestů, se sestava neustále měnila. Vždyť my jsme za sedmnáct kol jen dvakrát hráli ve stejném složení,“ připomněl.

Na kombinaci, hlavně směrem do ofenzivy, se tato skutečnost nemohla neprojevit. „Spousta hráčů musela nastupovat na jiných postech, nebo jsme si museli půjčovat hráče z béčka. To je naše největší bolest,“ stýskal si.

Typickým příkladem byl Demeterův bratr Patrik. Ten do Velkého Meziříčí přišel na hostování z druholigové Líšně v průběhu podzimu. Odehrál ale jen čtyři duely a pak se smolně zranil. „To je přesně ono. Dva roky pořádně nehrál, tělo asi nebylo na ten zápřah zvyklé. Některá další zranění si ale neumím vysvětlit, vždyť já jsem za posledních šest let chyběl snad jen jednou,“ kroutil hlavou.

Nemůže být na vině situace v souvislosti s covidem-19? „Něco na tom možná bude, ale na covid bych to nesváděl. My jsme tyto problémy měli ještě předtím, než se covid objevil. Je to hodně individuální záležitost,“ komentoval.

Dvaatřicetiletý záložník, který v mládežnických kategoriích oblékal dres FC Vysočina, by proto uvítal rozšíření kádru. „Pokud chceme být více konkurenceschopní a jít tabulkou nahoru, chtělo by to dva nebo tři hráče získat. Kádr totiž nemáme příliš široký a jakmile nám dva tři kluci vypadnou, je to velice citelné. Hrajeme každou půlsezonu sedmnáct zápasů, k tomu pohár… Myslím ale, že vedení klubu to dobře ví,“ pousmál se.

Za nejpozitivnější okamžik podzimu považoval Demeter demolici juniorky Zlína 7:0 ze závěru října. „Aby ne, když se mi podařilo hned čtyřikrát skórovat. To se mi předtím v mistráku ještě nikdy nestalo,“ lebedil si.

Naprosto opačné pocity měl Demeter po obou derby proti dalším dvěma celkům z Vysočiny ve třetí lize. „Na půdě juniorky Jihlavy jsme ztratili vedení 3:1 a jen remizovali. Možná ještě více bolí prohra 2:3 v Novém Městě. Přece jen se na takový zápas, kdy přijde hodně lidí, jen tak nezapomíná. V hlavě zůstává dlouho,“ přiznal.

Cíle pro jarní odvety jsou ve Velkém Meziříčí jasné. „Prioritou je zlepšení domácích zápasů, protože na podzim jsme doma z devíti zápasů jen čtyřikrát vyhráli. Tím se zvedne i návštěvnost, která teď byla špatná, což se není čemu divit. Dále musíme stabilizovat naše výkony a vyšplhat do lepší poloviny tabulky,“ předestřel.

A jaké osobní mety si před sebe do druhé poloviny sezony postavil? „Takhle nepřemýšlím, že bych si stanovoval nějaké vlastní cíle. Nejvíce jsem v sezoně dal čtrnáct branek, pokud se k tomu přiblížím, zlobit se nebudu,“ řekl Demeter.