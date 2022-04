Také v nedělním dopoledni šli Meziříčští do vedení, to už po pár desítkách vteřin. „Vybojovali jsme balon, Doli (Petr Dolejš – pozn. autora) si všiml špatného postavení gólmana a z velké dálky jej obstřelil,“ popisoval klíčový moment zápasu kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

V dalším průběhu utkání sice byla aktivita převážně na kopačkách rezervy ligového celku, defenziva Velmezu však tentokrát pracovala na jedničku.

Zřejmě se na ní pozitivně projevil návrat stopera Davida Komínka, který před týdnem nemohl kvůli karetnímu trestu hrát. „Hlavně jsme si v týdnu vyříkali chyby ze zápasu s béčkem Baníku. Nějaká okénka tam od nás sice byla, ale jinak jsme hráli přesně to, co jsme si řekli,“ potěšilo Šimáčka.

Naopak, po střelách hráčů klubu ze žďárského okresu se hned dvakrát rozeznělo břevno svatyně Slovácka. „Pokud pominu nějaké závary před naší brankou, opravdu si nevybavuji nějakou vážnější příležitost domácího souboru. Naštěstí pro nás hráli až příliš komplikovaně,“ pousmál se.

Tento zápas jako by jen potvrdil, že Velkému Meziříčí se poslední dobou více daří na hřištích soupeřů. „Ono to tak vypadalo zkraje letošní sezony, ale třeba předchozích pět venkovních zápasů jsme prohráli. I proto jsem rád, že se nám to povedlo právě na Slovácku,“ uzavřel Šimáček.

Naopak trápení jihlavské juniorky dál pokračuje. Sobotní domácí prohra 0:2 s Vratimovem byla už pátou jarní z pěti kol. „Je to pořád dokola. Až příliš lehce inkasujeme, naopak my góly nedáváme,“ postýskl si kouč béčka FC Vysočina Michal Veselý.

Jeho ovečky navíc vyšly už potřetí za sebou střelecky naprázdno. „Přitom jsme opět měli nadstandardní posílení z áčka. Jenže trestňák z kopačky Belaida skončil na břevnu a ani další šance ke skórování nevedly,“ popisoval.

Vratimov přitom určitě neměl více šancí. „Oni měli tři nebo čtyři solidní příležitosti, my podobných dvakrát tolik. Hráčům nemám za výkon příliš co vytknout, snažili se, ale prostě se k nám na jaře střelecké štěstí nepřiklání. Nezbývá, než dál bojovat,“ podotkl Veselý.