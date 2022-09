Úvodní desetiminutovku druhého dějství si však Hodonín určitě představoval jinak. Nejprve musel kvůli svalovému zranění střídat kanonýr Martin Holek a v 55. minutě hosté zásluhou Mirka Malaty srovnali. „Martin ucítil bolest ve svalu už v první půli. Zkusil ještě pět minut ve druhém poločase, ale nešlo to. Vynucené střídání nám nabouralo naši koncepci, ale i takový je fotbal. Vysunuli jsme na hrot Jakuba Pazderu,“ přiblížil taktický záměr Švantner.

VIDEO: Nevídané. První bod Bzence vystřelil v Přerově brankář!

Přestože nejlepší kanonýr minulého ročníku divize D vstřelil v aktuální sezoně pouze dvě branky, jeho nepřítomnost na hřišti byla znát. „Poslední dobou se cítil velmi dobře, v tréninku mu to tam padá. Určitě si představoval, že po pěti odehraných kolech bude mít víc vstřelených branek, ale musím se ho zastat. Nejsme v divizi, hrají proti nám kvalitnější soupeři, na Holka si dávají všichni pozor. Všichni vědí, že je náš nejlepší střelec, zdvojují ho. Martin se i tak do šancí dostává, už zbývá jen skórovat,“ netajil zkušený lodivod.

Zraněného kanonýra brzy zastoupil Milan Kadlec, jenž vrátil domácím v 63. minutě vedení. „Snad dostane gól Milana do větší pohody. Měl výbornou přípravu, ale potom onemocněl a trochu to s ním zamávalo. Začíná se dostávat zpátky do formy a věřím, že to bude zase Kadlec, kterého tady potřebujeme,“ přál si Švantner.

Domácí se však z vedení neradovali dlouho, o dvě minuty později vyrovnal exligový Petr Dolejš. Chyb v defenzivě Hodonína přibývalo a Velké Meziříčí se v 82. minutě po druhé trefě Malaty dostalo poprvé v utkání do vedení. „Děláme v obraně neuvěřitelné chyby, když soupeři přihrajeme na gól, to už je vrchol,“ kroutil hlavou domácí stratég.

PODÍVEJTE SE: Sanitka a gól v 89. minutě. Ratíškovice v derby porazily Mutěnice

Ten na závěrečné minuty poslal na hřiště i útočníka Filipa Mazucha se stoperem Petrem Kyselkou, který zamířil na hrot. Tento tah domácímu trenérovi vyšel, protože právě Kyselka zařídil v 91. minutě Hodonínu vyrovnání. „Vsadili jsme vše na jednu kartu, hráli jsme asi na šest útočníků. Před střídáním dostali jediný pokyn, dát branku. To se podařilo,“ smál se Švantner.

Jeho svěřence čeká další utkání už v pátek na hřišti Kvítkovic. Duel šestého kola začíná v půl páté odpoledne. „Jedeme se porvat o body, ale čeká nás zkušený soupeř. Chybí nám Tomáš Langer, uvidíme zda bude k dispozici Holek. Oba jsou naši klíčoví hráči, ale pokud nebudou, je to příležitost pro ostatní,“ pravil bývalý ligový gólman, jenž připustil, že do Hodonína mohou do konce přestupového období přijít ještě posily.

FK Hodonín – FC Velké Meziříčí 3:3 (1:0)

Branky: 11. Švantner, 63. Kadlec, 91. Kyselka – 55. a 82. Malata, 65. Dolejš.

Rozhodčí: Denev – Fabeš, Svoboda.

ŽK: 22. Holek, 53. Dressler (Hodonín).

Diváci: 280.

FK Hodonín: Petráš (C) – Helísek, Dressler, Dunda, Sukup (84. Kyselka) – Smékal (65. Bohun), Fila, Kadlec , Švantner, Jáger (84. Mazuch) – Holek (50. Pazdera).

FC Velké Meziříčí: Dubec – Puža, Dolejš, Šuta, Franěk (80. Partl), Plichta, Malata (90. Štourač), Bílý, Karmazín, Mucha, Vašíček.