Vzhledem k průběhu zápasu byla o něco větší spokojenost přece jenom na straně domácích. „Chtěl jsem samozřejmě vyhrát, ale po první půli bych asi byl za bod rád. Má tak pro nás svoji cenu,“ uznal kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Poločasový nepříznivý stav 1:3 byl pro jeho ovečky hodně trpký. Domácí celek totiž měl herně navrch, jenže jej srážely neuvěřitelné kiksy v defenzivě. „To, co se nám až dosud nestávalo, tedy že jsme vzadu nedělali chyby a dostávali jen minimum gólů, bylo tentokrát jinak. Vyrobili jsme velké individuální chyby, kterými jsme si zkomplikovali situaci,“ mrzelo jej.

Přitom s výkonem i nasazením mohl být kormidelník Nového Města spokojený. „V první půli jsme hráli dobře. Vytvářeli jsme si šance, nedali penaltu, měli spoustu standardek, jenže těmi chybami v defenzivě jsme se sami dostali do problémů,“ uvědomoval si.

OBRAZEM: Derby nabídlo strhující podívanou. Vrchovina si s Meziříčím body dělila

Vstup do druhé půle ovšem domácímu celku vyšel, když Matulka po pár minutách hry snížil na 2:3. K ještě většímu tlaku pak fotbalistům Nového Města pomohlo vyloučení hostujícího Partla po hodině hry. Dvanáct minut před koncem pak stoper Ráliš poměrně šťastnou trefou, kdy jeho centr zaplachtil za záda bezmocného Lancmana, vyrovnal na konečných 3:3. „Věřil jsem, že ještě dokážeme zápas točit, ale Meziříčí sehrálo ten závěr zkušeně. Rozkouskovali hru, navíc my jsme zbytečně faulovali ve středu pole, takže jsme se nedostali ke hře do lajn a následných centrů do vápna,“ postýskl si.

Se ziskem jednoho bodu tak panovala na straně Nového Města spíše mírná spokojenost. „Asi ho beru. Udrželi jsme se v tabulce na třech bodech rozdílu mezi námi a Meziříčím. Nezbývá nám, než bod brát. Mohli jsme sice vyhrát, ale stejně tak také prohrát,“ potvrdil Michal.

Naproti tomu na druhé straně derby panovalo s konečným výsledkem rozčarování. „Jsem na hráče nazlobený, protože v situaci , v níž se nacházíme, jsme měli zápas ideálně rozehraný. Bohužel asi k našemu letošnímu koloritu ztráta nadějného náskoku nějak patří,“ zlobil se trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho celek vstoupil do derby hodně vlažně a úvodní půlhodinu byl horším týmem. Skoro to vypadalo, jako by předzápasovou taktikou bylo soupeře ukolébat a pak trestat jeho chyby. „Kluci si asi řekli něco jiného, než jsem jim říkal já před zápasem. Chtěli jsme hrát aktivně, protože jsme věděli, že Vrchovina hraje všechno nahoru na Matulku, který je hodně nebezpečný, což se potvrdilo,“ prozradil.

OBRAZEM: Naivní porážka, láteřil Lacko. Chtěli jsme hrát jinak, přiznal Smetana

Jeho celek pak ale dostal po velké chybě domácí obrany do vedení Partl. „Bohužel jsme si poté nechali dát gól na 1:1. Následovaly ale další dva naše šťastné zásahy a měli jsme slušný náskok,“ připomněl.

Rychle inkasovaná trefa na 2:3 po změně stran Šimáčka nadzvedla. „Místo toho, abychom vstoupili dobře do druhé půle, tak naší nekvalitou a nesoustředěností inkasujeme. Chvíli předtím jsme přitom mohli sami skórovat a bylo by po zápase,“ kabonil se.

Po vyloučení Partla se trenér Meziříčí hodně zlobil na hlavního sudího. „Ta druhá žlutá byla jasná. Ale tu první dostal v první půli za úplně obyčejný souboj. Třeba domácí Duda měl takové čtyři a zápas dohrál bez karty. O půli jsem sudího upozorňoval, že se díky tomu může stát, že pak Partl třeba bude vyloučený. A ono se to stalo.“

Po vyrovnání na 3:3 už ale hosté dokázali závěr zápasu uhrát. „Měli jsme takto hrát celý druhý poločas. Jsme zklamaní, protože jsme vedli 3:1, jenže dostáváme góly, jaké prostě nemůžeme inkasovat. Jsem naštvaný, že jsme absolutně nepoučitelní, něco podobného se nám stalo letos už několikrát. Je to smutný příběh,“ řekl Šimáček.