Úvodních pětačtyřicet minut přitom žádné kanonádě nenasvědčovalo. Domácí celek po nich vedl 1:0, po centru Dolejše potvrdil střeleckou formu Vošmera. „Naše vedení mohlo být vyšší, protože už v prvním poločase jsme měli další dobré příležitosti ke skórování. Občas jsme ale ty situace podcenili, nebo je nedořešili tak, jak jsme měli. Možná v tom hrálo svoji roli také lehké podcenění,“ hodnotil první půli kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Chvíli po změně stran přidal druhou branku hlavičkující Sysel a od té chvíle už bylo na hřišti jen jedno mužstvo. „Dá se říci, že nám do branky napadalo prakticky všechno, co jsme si vytvořili. Už jsme ty situace dohráli tak, jak bylo třeba,“ potěšilo trenéra Velmezu.

Na střelecké probuzení svého souboru se díval devětatřicetiletý kormidelník ze dvou úhlů pohledu. „Jsem samozřejmě rád, že se nám střelecky tolik dařilo. Na druhou stranu nebyla naše produktivita nijak výrazná. Budou zápasy, v nichž budeme mít třeba jen jednu či dvě šance. V nich si nebudeme moci dovolit šance zahazovat jako v první půli,“ zdůraznil.

V potaz bral také složení sestavy soupeře. „Vrchovina nastoupila ve výrazně oslabené sestavě, na jejich výkonu to bylo znát. Proto nemá cenu se nechat tím výsledkem nějak uchlácholit. Výsledek nás ale potěšil, kluci hráli s chutí. Sice tam od nás občas byla hluchá místa, ale celkově to nebylo špatné,“ dodal Šimáček.

Opět pouze s minimálním počtem hráčů dorazili fotbalisté Nového Města na Moravě k sobotnímu utkání. „Nejsme schopní dát sestavu dohromady, pořád něco lepíme. Tentokrát museli do základu naskočit tři dorostenci, na lavičce pak byli pouze dva náhradníci,“ postýskl si trenér Vrchoviny Pavel Procházka

Na to se ovšem nechtěl vymlouvat, jeho svěřenci zápas příliš nezvládli. „Soupeř nás přehrál v kombinaci, navíc jsme dělali ohromné množství chyb v rozehrávce. K vidění byla z naší strany spousta nepřesnosti, lehké ztráty míčů, z čehož vyplývaly protiútoky Meziříčí. Soupeř nás prostě vyškolil,“ nezakrýval.

To se v plné nahotě projevilo po změně stran. „Tam bylo Velké Meziříčí dominantní, porazilo nás naprosto zaslouženě. Tentokrát mě na našem výkonu nic nepotěšilo, zápas se nikomu z hráčů nevydařil. Soupeř nás předčil, od nás stálo za zmínku snad jen břevno Sytaře v úplném závěru zápasu,“ komentoval.

Větší vrásky na čele způsobilo zkušenému trenérovi další zranění. „Partl si během utkání natáhl zadní stehenní sval. Zranění nás neustále doslova pronásledují. Ke každému utkání jezdíme ve slepované sestavě, ale bohužel se s tím nedá nic dělat,“ kabonil se.

S blížícím se začátkem jarní části se snad situace začne zlepšovat. „Tento týden už by se někteří z marodů měli zapojovat do mužstva. Na poslední dva přípravné duely před jarem tak snad už budeme mít k dispozici větší kvalitu. V naší situaci to potřebujeme jako sůl,“ upozornil Procházka.