Loňský podzim už běhala po trávníku. „A to nejen u nás, ale i v zahraničí, kde pískala ženskou Champions league. Hlavním důvodem bylo to, že po pauze se musíte vrátit do roka, a pak vás zařadí na stejnou pozici, kde jste skončila. A mě se to podařilo stihnout,“ potvrdila Zadinová. Synka během zápasů hlídá tatínek a nebo babička.

Letos na jaře než začaly peripetie okolo koronaviru odcestovala do Portugalska. „Tam mě čekal mezinárodní turnaj a také seminář a příprava na světové šampionáty U17 a U20, které se měly konat v létě,“ prozradila havlíčkobrodská rozhodčí, kterou potěšilo, že si sebou mohla vzít i syna a přítele, který hlídal. „Bylo super, že FIFA i UEFA mi umožnili vzít malého sebou, takže jsme to zvládali dobře,“ potěšilo Zadinovou.

Třetiligová rozhodčí je momentálně doma. „Třetí ligu zrušili, tak jsem s malým a užívám si to. Jsem ráda,“ uznala Zadinová, která se sice na zelené trávníky těšila, ale přes dobu, co byla doma jí fotbal nechyběl. „Musím uznat, že mi moc nechyběl, protože s malým mi přišel nový a jiný smysl života. Já jsem ani nečekala, že to takto přijde,“ řekla maminka Filípka, které se tak převrátil život. „Strašně mi změnil život. Já jsem úplně nadšená, vůbec jsem si to na začátku neuměla představit, ale teď si to užívám. Navíc je malý hrozně hodný,“ dodala.

Ve zbytku roku čeká Olgu Zadinovou snad nová třetiligová sezona. A co se mezinárodní scény týče to je ve hvězdách. „Uvidíme, co bude s Champions league. Navíc nikdo neví, co bude s mezinárodními soutěžemi a turnaji. Co je jasné, tak ženské EURO bylo přesunuto z příštího roku na rok 2022. A jak to bude s letními šampionáty U17 a U20? To nevím, ale díky koronaviru si myslím, že letos nebudou,“ naznačila rozhodčí.