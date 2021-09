Už znovu střílí branky. Třetiligoví fotbalisté Vrchoviny se mohou po zranění opět spoléhat na střelecké kvality útočníka Tomáše Duby. „Jsem rád, že už jsem znovu ve hře,“ usmíval se po páteční výhře 2:0 ve Znojmě, k němuž přispěl svojí trefou, pětadvacetiletý snajpr.

Tomáši, návrat do sestavy, výhra 2:0, k tomu vstřelená branka. Asi jen samá pozitiva, že?

Určitě to pro mě byl radostný návrat. Do Znojma jsme jeli pouze pro výhru, proto jsme všichni rádi, že se nám to povedlo.

Proč jste vlastně předchozí dva duely vynechal?

Měl jsem menší problémy s nataženým stehenním svalem. Teď už by to snad mělo být dobré.

Znojmo je bez bodu předposlední, vy jste byli jen o příčku výše. Dá se říci, že to byl v pátek zápas, kde se hrálo o šest bodů?

Určitě ano. Bylo to náročné, ale podali jsme týmový výkon, to rozhodlo. Když někdo něco zkazil, druhý to za něj okamžitě napravil.

V předchozích utkáních jste pokaždé museli dotahovat. Jak moc vám pomohl vstřelený gól v první půli?

Pomohl nám hodně. My moc neumíme otáčet zápasy, proto bylo důležité, nepustit domácí do vedení. Naše obrana ale tentokrát fungovala výborně, Znojmo jsme skoro k ničemu nepustili.

Jak jste se na hřišti po té pauze cítil?

Bylo to docela náročné, protože s týmem jsem trénoval jen jednou. Noha ale nebolela a zvládl jsem celých devadesát minut.

V nastavení jste výhru pečetil druhým gólem, když jste z dvaceti metrů přeloboval gólmana. To byl úmysl?

Ani ne. Balon jsem dobíhal, sil už moc nebylo, mířil jsem na zadní tyč. Moc se to nepovedlo, ale balon skončil přesto v síti. (smích)

Už ve středu doma přivítáte Blansko. Budou z toho další tři body?

V téhle soutěži se dá hrát s každým. Doma jsme letos ještě nevyhráli, už bychom to chtěli protrhnout.