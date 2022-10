Už v pátek ke svému zápasu vyběhnou fotbalisté Nového Města na Moravě. Od 14 hodin se představí na půdě lídra tabulky z Kroměříže. Její hráči prohráli z předchozích třinácti utkání pouze jediné a s tříbodovým náskokem vévodí třetiligovému pelotonu.

O zmíněné tři body zpět je na druhém místě Hlučín. Ten bude v neděli od 10.15 hostovat ve Velkém Meziříčí. A to by další body do extrémně vyrovnaného spodku tabulky hodně potřebovalo.

To si velice dobře uvědomuje také kouč Velmezu. „Hrajeme doma, ale čeká nás těžký duel. Hlučín je na pozitivní vlně, kdy navíc v poháru senzačně vyřadil mistrovskou Plzeň,“ připomněl Jan Šimáček.

A pokračoval. „Nenecháme soupeři nic zadarmo, je to zápas, kdy můžeme jen překvapit. Každý získaný bod by se nám moc hodil.“

Hlučín však prý nepatří k oblíbeným soupeřům. „Poslední tři roky je to proti nim bída. Bylo by ideální to zrovna v tomto okamžiku prolomit,“ burcoval Šimáček.

MSFL - 13. KOLO

PÁTEK: Kvítkovice – Zlín B (10.30), Znojmo – Uničov (13.00), Hodonín – Uherský Brod, Rosice – Hranice, Kroměříž – NOVÉ MĚSTO (vše 14.00).

SOBOTA: Frýdlant n. O. – Blansko, Vítkovice – Frýdek-Místek (oba 14.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Slovácko B, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Hlučín (oba 10.15).