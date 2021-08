Možná až v nečekaně jednoznačnou záležitost se změnilo sobotní dopolední utkání čtvrtého kola Moravskoslezské fotbalové ligy mezi juniorkou FC Vysočina a Novým Městem na Moravě. Domácí celek zvítězil vysoko 4:1.

Jihlavské rezervě se tentokrát posily z kádru druholigového áčka vyplatily. „Zápas rozhodla kvalita kádru, který jsme měli k dispozici. Sestavu jsme doplnili o kluky, kteří v pátek do utkání áčka proti Vlašimi buď vůbec nezasáhli, nebo jen v omezeném času. Díky tomu jsme zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si kouč juniorky FC Vysočina Michal Veselý.

Oproti předcházejícím utkáním šli tentokrát jeho svěřenci jako první do vedení. Ještě před půlí navíc přidali druhou trefu. „Vedoucí trefa nám hodně pomohla. Mužstvo to pokaždé uklidní, pak se hraje mnohem lépe. Právě to se nám v prvních třech kolech ani jednou nepodařilo,“ komentoval.

Tlak Jihlavy pokračoval také po změně stran, takže to bylo po hodině hry už 4:0. „Tak, jak jsem nebyl spokojený před dvěma týdny po utkání s Blanskem, tak tentokrát do sebe všechno ideálně zapadlo,“ lebedil si.

I před jednoznačný průběh ocenil kormidelník rezervy Vysočiny také výkon soupeře. „Každý brejk či standardka Vrchoviny byly nebezpečné. Rozhodně nám nic neulehčili a dočkali se také čestného úspěchu. Zápas jsme ovšem měli i tak pod kontrolou.“

Sobotní zápas jen potvrdil, že klíč k úspěchu v letošním průběhu třetí ligy bude pro svěřence čtyřicetiletého trenéra ležet především při zápasech před vlastními fanoušky. „To neplatí jen pro nás, ale také pro další rezervní týmy v soutěži. Na spolupráci s prvním mužstvem jsme závislí, proto také nedržíme v našem kádru tolik hráčů,“ potvrdil Veselý.

V táboře fotbalistů Nového Města bylo ke spokojenosti daleko. „K utkání jsme dorazili v silně kombinované sestavě. Máme nyní personální krizi, spousta hráčů je zraněných. Nastoupili tak hráči, kteří ještě nemají tolik zkušeností,“ popisoval lodivod Vrchoviny Pavel Procházka.

Inkasovaná branka už po pár minutách hry jeho ovečky notně poznamenala. „Taktika, kterou jsme pro zápas zvolili, už v sedmé minutě padla. Nepokryli jsme střed hřiště a průnikovou nahrávku, která přišla,“ zlobil se.

Přesto kouč Nového Města uznal, že sobotní porážka byla zřejmě nevyhnutelnou. „Tak kvalitnímu soupeři jsme s naší sestavou a současnou kvalitou nemohli čelit. Nastoupili proti nám hráči, kteří jsou v kádru prvního mužstva Jihlavy,“ připomněl.

Ani přesto si ovšem k výkonu svého celku nebral přílišné servítky. „Byť byl soupeř pohyblivý a technicky zdatný, my jsme zápas nezvládli. Výsledkově, ale ani výkonem. Musíme se připravit na další zápasy,“ pokračoval.

Někteří marodi by se už ale měli zapojit do tréninku. „Příští týden už by měl dorazit Hekerle, s lehkým tréninkem snad začne už také Svoboda. Horší je to s Víchou, otazník visí také nad útočníkem Dubou, který má svalové problémy,“ naznačil.

V blízké době snad na Vrchovinu dorazí posila do defenzivy. „Je to v jednání, snad to dobře dopadne. My bychom ovšem potřebovali posílení hlavně do útoku, zvlášť při zranění Duby,“ zdůraznil Procházka.