Velké Meziříčí si na domácí umělou trávu pozvalo divizní Žďár nad Sázavou. A rozhodně více než se soupeřem se museli jeho hráči po celých devadesát minut prát se silným větrem. „Uvažovali jsme o tom, zda utkání nezrušíme. Ty podmínky byly opravdu extrémní, vítr si s balonem dělal co chtěl. Nakonec jsme se jej ale rozhodli odehrát,“ popisoval váhání trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Co rozhodlo? „Žďár to měl v podstatě v rámci kondice, nám zase šlo o to, abychom si dva týdny před startem jara nenarušili zažitý mikrocyklus,“ vysvětlil.

Na hubené výhře 1:0 kormidelník Velmezu příliš pozitiv nenalezl. „Až na pár světlých výjimek neměl zápas s fotbalem příliš společného. Byl to převážně boj, v němž bylo vidět, že více ty nepříznivé podmínky otrávily náš tým,“ povšiml si.

Pro pocity svých oveček ovšem měl devětatřicetiletý trenér pochopení. „Příliš se klukům nedivím, rozhodně bych jim v tomto směru nic nevyčítal. Jsem rád, že se zápas nakonec odehrál, alespoň jsme nevypadli ze zažitého rytmu.“

Větší starosti však v kádru celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice napáchal covid-19. „V pátek mi vypadlo pět hráčů, kteří se jím nakazili. Až doteď se nám to vyhýbalo, ale je asi lepší, když si tento problém vybereme ještě před jarním startem mistrovských zápasů,“ zdůraznil Šimáček.

Také přípravné utkání dalšího třetiligového celku z Vysočiny v sobotu poznamenalo větrné počasí. „Pro obě strany to byly obtížné podmínky. Nebylo proto divu, že se neservírovala žádná lahodná podívaná, ale byl to spíše boj,“ řekl po utkání v Havlíčkově Brodě kouč juniorky FC Vysočina Michal Veselý.

Ten do zápasu opět nasadil spoustu dorostenců, pro něž to byla další účinná lekce. „Sice jsme prohráli 1:3, ale našim mladíčkům to může jen pomoci. Soupeř byl zkušenější, pro nás to byla další srážka s dospělým fotbalem“

Po předchozím debaklu 0:6 ve Velkém Meziříčí si v neděli napravili reputaci hráči Nového Města na Moravě. Na půdě rovněž třetiligové juniorky Pardubic vyválčili remízu 2:2. „V první půli byla hra plně v režii domácích, kteří do ní nasadili tři hráče z prvoligového áčka. Nás podržel gólman Šmída. Po pauze už se hra vyrovnala,“ komentoval trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Oba góly však celek z Vysočiny paradoxně vstřelil v prvním dějství. „Prohrávali jsme 0:2, ale po pěkných akcích na konci první půle nejprve Sytař snížil a Duba pak obstaral vyrovnání.“

S výkonem svého týmu byl náročný kouč spokojený. „Bylo vidět, že po tom debaklu v Meziříčí jsme se dali dokupy. Defenzivě se hráči věnovali s daleko větším zaujetím,“ potěšilo jej.

První půle sobotního utkání byla pro jeho mladé hráče velkou školou. „Takový Pavel Černý nám ve svých necelých čtyřiceti letech ukazoval, jak se hraje fotbal,“ ocenil Procházka.