V. BÍTEŠ – H. BROD 5:0

Skóre zápasu otevřel křížnou střelou Pořízek. Hosté mohli několikrát vyrovnat, ale svoje šance nevyužili. Hned na začátku druhého dějství se trefil zblízka Whittingham, což Spartak nakoplo a Slovan naopak zlomilo. Od té doby už bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Postupně se ještě trefili Novontý, Kuldan a v nastavení Bárta.

„První poločas jsme odehráli slušně, bohužel jsme neproměnili dvě brankové příležitosti. Hned po změně stran jsme dostali druhý gól a od té doby na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Můj tým úplně odpadl a vůbec se nám nedařilo,“ zhodnotil kouč Slovanu Jiří Pabousek a zhodnotil anglický týden: „Čekal jsem od něj víc. Byť těsná prohra s Rosicemi byla po kvalitním výkonu, tak zisk jediného bodu z domácího duelu s Břeclaví je pro nás málo.“

Góly: 11. Pořízek, 48. Whittingham, 57. Novotný, 77. Kuldan, 90. (+1) Bárta. Rozhodčí: Broskevič. ŽK: 0:1. Diváci: 135. Poločas: 1:0. V. Bíteš: Sova – Hošek (46. Novotný), Bárta, Kuldan, Ondrák – Merdita, Whittingham (55. Loup), Mrňa – Marčaník (64. Těšík), Pořízek, Sodomka. H. Brod: Kandr – Štědrý, Vrzal, Svoboda, Cakl – Fikar, Peřina (61. Pleva), Henek, Pabousek (75. Šilhart), Veselský – Karlík (66. Polcar). Nejlepší hráči: Kuldan, Merdita, Pořízek.

ŽDÍREC N. D. - BLANSKO 2:3

Tatran začal proti favoritovi skvěle, dostal hostující obranu do úzkých a Klimeš z toho profitovalo gólovou střelou. Hosté vyrovnali po pumelici Bednáře, kterou Bílek ztlumil až těsně za brankovou čárou. Vedoucí tým tabulky o jedenáct minut později zápas otočil, když po pohledné akci zakončil přesně Traore.

Na začátku druhého dějství mělo Blansko dvě šance, které ale gólem neskončily a začal úřadovat Ždírec. Hosty aktivně napadal a dvacet minut před koncem po vynucené chyběl získal míč Klimeš a střelou z úhlu vyrovnal. Exligový brankář Doležal se měl poté co ohánět, aby nepustil tým z Vysočiny do vedení, vytáhl se zejména při šanci Fikara. V závěru však stála při domácích smůla. Po standardní situaci rozhodl Huška a poslal tak Blansko definitivně do třetí ligy.

„Předvedli jsme nadstandardní výkon a Blansko jsme dokázali potrápit, což mi potvrdil i trenér hostů. Z tohoto pohledu musím být spokojený,“ řekl k utkání ždírecký trenér Martin Slavík a dodal: „V anglickém týdnu se nám podařilo zareagovat na dvě předchozí porážky a ve středu v Bzenci jsme to silou vůle zlomili. Toho si nesmírně vážím. Proti Blansku šlo o vyústění naší vzrůstající formy a získali jsme zdravé sebevědomí.“

Góly: 2. a 70. Klimeš - 13. Bednář, 24. Traore, 87. Huška. Rozhodčí: Voneš. ŽK: 2:1. Diváci: 130. Poločas: 1:2. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Pelikán, Mrázek – Štukhejl – Klimeš (81. Slavík), P. Novotný, Veselský, Pátek (69. Málek) – Kolouch (62. J. Novotný). Blansko: Doležal – Jakubov (77. Chloupek), Sedlo, Přerovský, Buchta – Huška, Paděra, Tulaydan, Štrombach (68. Minx) – Traore (90. Souček), Bednář. Nejlepší hráči: Pelikán, Klimeš – Štrombach.