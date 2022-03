Jeho celek měl blízko k bodovému zisku proti jednomu z největších favoritů soutěže už loni v srpnu. Tehdy béčko Zbrojovky na úvod nového ročníku zvítězilo jen těsně 3:2.

Ždírci tuto neděli vyšel především první poločas. „Byli jsme lepším týmem, kluci perfektně plnili to, co jsme si řekli. Naše důrazná hra dělala Zbrojovce velké problémy,“ všiml si.

Jak už je ovšem v tomto ročníku pro celek z Havlíčkobrodska typické, chybělo tomu koření v podobě vstřelené branky. „Měli jsme čtyři hodně zajímavé příležitosti ke vstřelení branky, jenže bez efektu. Naopak hosté zahrozili pouze jedním rohem a dvěma centry, jinak vůbec nic neměli,“ popisoval Votava.

Současně připustil, že velká aktivita jeho mužstva asi favorita zaskočila. „Může to tak být. Přece jen to byl především velký boj ve středu pole, kde jsme byli rozhodně důraznější,“ přiznal.

Kdo v neděli byl na stadionu Ždírce nad Doubravou, mohl vidět, jak málo stačí k tomu, aby se vývoj a průběh fotbalového zápasu během mžiku proměnil.

Pár minut po změně stran šli totiž hráči juniorky Brna do vedení z pokutového kopu. „Z jednoho centru hostů skončil balon na ruce našeho obránce a najednou jsme prohrávali,“ kroutil hlavou.

O pár minut později šli navíc domácí po vyloučení Málka do deseti. „Nebudu nic zastírat, v té chvíli jsme to s námi viděl opravdu hodně černě. Je to až neuvěřitelné, ale po hodině hry to vypadalo na klasický scénář našich zápasů v letošním ročníku,“ pousmál se.

Ani krajně nepříznivá situace ovšem celek z Vysočiny nepoložila a necelých dvacet minut před koncem přišla odměna v podobě vyrovnávací branky Pavlase.

Při ní měl domácí celek naopak potřebné štěstíčko. „Šlo o trošku zbloudilou střelu, při níž gólmana ovlivnilo slunce a balon tak zapadl do branky. Konečně se tak štěstí přiklonilo na naši stranu,“ oddechl si.

Závěr zápasu už si Tatran pohlídal. „Soupeř balon neustále obehrával kolem dokola, ale žádná šance už k vidění nebyla.“

Start do jara tak o záchranu bojujícím fotbalistům Ždírce nad Doubravou vyšel. „Věřím, že nás kvalitní výkon nakopne do důležitého zápasu, který nyní odehrajeme na půdě podobně ohrožené Staré Říše. O existenční duel se ovšem rozhodně jednat nebude,“ dodal Votava.