BYSTRC - ŽDÍREC N. D. 1:1

První duel jara se odehrál na velmi dobře připraveném hřišti, na kterém byli v prvním poločase lepší hosté z Vysočiny. Ovšem do vedení šli bojovní domácí. PO ojedinělém trestném kopu vysoký Svoboda přehlavičkoval Bílka. Ždírci se podařilo chvíli po návratu z kabin srovnat. Štukhejl byl faulovaný, k trestnému kopu se postavil Veselský. Jeho střelu brankář sice vyrazil, ale k balonu se dostal pohotový Pavel Novotný. Ve zbytku zápasu už se hostům nepodařilo přetavit žádnou šanci v branku.

„Herně jsme hráli dobře, jen škoda, že jsme neměli větší důraz před brankou soupeře. První jarní kola jsou ale vždy ošidná,“ řekl k utkání ždírecký trenér Martin Slavík.

Góly: 37. Svoboda – 49. P. Novotný. Rozhodčí: Poláček. ŽK: 3:1. Diváci: 98. Poločas: 1:0. Bystrc-Kníničky: Herink – Zatloukal, Marušinec, Svoboda, Pohanka – Krejčí (80. Pasz), Krejčíř, Pelc, Janíček – Hladký (64. Chmúra), Prokopec. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Veselský, Málek – P. Novotný, J. Novotný, Klimeš, Pátek (83. Dočekal) – Mrázek (87. Slavík ml.), Štukhejl. Nejlepší hráči: Svoboda – Veselský, J. Novotný.

ST. ŘÍŠE – H. BROD 4:1

Do vedení se nečekaně dostali hosté, kteří po špatně zahraném rohu domácích vyrazili do brejku, na jehož konci stál J. Henek. Stará Říše ale brzy odpověděla. Po krásném centru Zaicheka se na zadní tyči prosadil hlavičkující Nehyba. Po půlhodině hry se favorit dočkal obratu. Nehyba tentokrát vyslal do úniku Plichtu, který přeloboval bezmocného Kubáta. Tentýž hráč mohl ještě do poločasu udeřit podruhé, ale na brankáře Brodu nevyzrál. V pozoru ale museli být i zadáci Říše, kteří čelili nebezpečným výpadům Slovanu.

Druhý poločas byl jednoznačný. Hosté už se dopředu moc nedostávala, tempo určovala Stará Říše, která ale také pálila jednu šanci za druhou. Asi nejvíce jich měl na svědomí Kvych. Udeřit dokázal až Nehyba, který se zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči. Hattrick završil staroříšský záložník v závěru, když zužitkoval přesnou přihrávku Zaicheka.

„Dostali jsme se brzy do vedení a já doufal, že nás to zvedne, ale bohužel domácí za chvilku vyrovnali a dostali se i do vedení. V první půlce byla hra vyrovnaná, ale ve druhé už byli domácí lepší. Po třetím gólu jsme to otevřeli a oni měli další šance a zaslouženě vyhráli. Rozdílový hráč byl vepředu Plichta, který hrál výborně, udržel balon a my ho od něj těžko odstavovali,“ zhodnotil duel havlíčkobrodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 13., 66. a 88. Nehyba, 31. Plichta – 7. J. Henek. Rozhodčí: Švehla. ŽK: 2:2. Diváci: 103. Poločas 2:1. Stará Říše: Jícha – Šácha, Príborský (69. Smejkal), Cipruš, Severa – Kvych, Heide, Nehyba, Kelbler (6. Zaichek) – Plichta, Vacek (60. Cejpek). H. Brod: Kubát – Svoboda, Vrzal, L. Peřina, Ondráček – Štědrý, J. Henek, Pabousek, Veselský, Fikar (37. D. Henek) – Karlík (71. Němec). Nejlepší hráči: Nehyba, Heide - Ondráček.