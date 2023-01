Matěji, za celou loňskou sezonu jste vstřelil jen tři góly. Za polovinu té letošní naopak už devět. Kde hledat příčinu takového rozdílu?

Potvrdilo se, že já i tým jsme byli dobře připravení, bylo to znát. Za ty góly jsem samozřejmě rád, navíc mě těší, že každý byl důležitý, pokaždé znamenal body.

Také trenér Votava vás chválil, nejen za vstřelené branky, ale také za herní přínos pro mančaft…

Četl jsem to a nebudu zakrývat, že něco takového potěší. Ono souvisí jedno s druhým. Když je hráč dobře přichystaný, má sílu, dovolí si na hřišti mnohem víc. Oproti minulé sezoně se celkově zvedla účast na trénincích, to se projevilo.

Loni se vám příliš nedařilo, což se hned projevilo na výsledcích mužstva, hráli jste jen o záchranu. Není taková role trošku svazující?

Ani ne, protože na to jsem zvyklý. Ať jsem hrál divizi v Brodě, Žďáru či Ždírci, všude se ode mě góly očekávaly. Až na výjimky se mi také pokaždé dařilo. Tato role mi vyhovuje, cítím, že mi spoluhráči věří.

Když se vám na podzim docela dařilo, nepřišla nějaká nabídka, třeba z vyšší soutěže?

Je to v podstatě každý půlrok stejné. Na Vysočině kvalitních útočníků moc není, proto se po každé půlsezoně někdo ozve. Já jsem ale ve Ždírci spokojený, navíc hrát divizi jinde by moc nedávalo smysl. Ale jedna opravdu lákavá možnost přece jen dorazila.

Povídejte.

Dostal jsem nabídku z vyšší ligy v Rakousku, která byla skutečně lákavá. Já se ale rozhodl zůstat ve Ždírci.

Po podzimu je Ždírec v divizní tabulce s osmnácti body uprostřed tabulky. Panuje s tím spokojenost?

Dá se říci, že ano, byť těch remíz bylo možná až příliš. Mít o takové čtyři body více, bylo by to ještě lepší.

Byla pro vás loňská zpackaná sezona velkou výstrahou?

To si ani nemyslím. On se do takové situace dostane mančaft raz dva. Zkraje se nezvládne pár zápasů a pak se z té deky těžko vyhrabává.

Který zápas se vám nejvíce zamlouval?

Asi ta karetní divočina v derby proti Žďáru. (smích) Dal jsem dva góly a nad rozjetým soupeřem jsme vyhráli jasně 3:0. Paradoxně jsem byl v tom zápase vyloučený, ale to bylo spíše takové nešťastné, i proto mě komise omilostnila.

Naopak nejhorší zápas?

Asi prohra 0:1 ve Speřicích. To byl zápas blbec, nedali jsme ani gól a z jediné šance inkasovali. Celý zápas pršelo a na jejich malém hřišti jsme se vůbec k ničemu nedostali. Tam nám to prostě nesedlo.

Jak se těšíte na zimní přípravu?

Nevadí mi, navíc se těším na kluky. Přes volno jsem hodně cvičil, snažil jsem se zapracovat na síle.

A jaké máte cíle pro jaro?

Jako tým chceme navázat na slušný podzim. Osobně bych pak rád zaútočil na magickou hranici dvaceti vstřelených branek.