Havlíčkobrodský Slovan prošel přes dlouhou pauzu pořádným zemětřesením. Přišel nový realizační tým a hlavně v kádru nezůstal kámen na kameni. A vypadá to, že změny začínají nést své ovoce. Jak vidí polovinu podzimní sezony kouč Josef Soural?

Fotbalový zápas mezi FC Slovan Havlíčkův Brod a FK Hodonín. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Přes dlouhou pauzu se ve Slovanu udály velké změny. Vše se vždy ukáže až v mistrovských utkáních. Je odehraná polovina podzimní části soutěže, jak ji zatím vidíte?

Ne všichni ji mají odehranou. (úsměv) Z toho co máme odehrané, tak jsme zatím samozřejmě spokojení. Spíš jsme si to tak nějak představovali. Myslím, že se to otočilo k lepšímu, minimálně výsledkově. Ale herně to také není špatné, se špatnou hrou, bychom asi nebodovali. Nechci hodnotit sám sebe, ale jak tabulka, tak i nějaké ohlasy od lidí ukazují, že jsou spokojenější. Asi takhle bychom to chtěli. Myslím, že cesta, kterou jsme se vydali, je dobrá. Nevím, jak bych to řekl, abych neurazil fotbalového boha. Myslím, že kluci jdou do zápasu vyhrát nebo hrát o body. Nálada se v kabině změnila. Chceme, abychom nebyli za otloukánky.