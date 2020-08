Zkušený kouč Staré Říše byl dlouhé měsíce na trní. Rozpadla se mu totiž kompletní defenzivní čtyřka! „Nám odešla během roku celá obrana. Príborský, Hekerle, Šmíd, Severa,“ vypočítává citelné ztráty Luděk Kovačík.

Nicméně už v přípravě začal tušit, že problém to nebude až tak veliký. „Museli jsme sestavit vše znovu. Ale ti hráči, co tam hráli, to v těch utkáních zvládali. A to jsme neměli lehké soupeře. Myslím, že se nemáme čeho bát. Nemyslel jsem si, že tu obranu dáme až tak do pořádku.,“ těší ho.

Nicméně to je jen jeden vyřešený otazník. Vrásky na čele mu dělá zřejmě ještě větší problém. A to je málo hráčů! Vždyť dva zápasy v přípravě odehrála Říše jen v jedenácti. Na střídání nikdo nebyl! Pro divizní tým trochu odvážné. „Bohužel hráči se shání těžko. Oni by možná byli, ale jsou až moc přehnaně drazí, to je strašné,“ běduje nad situací na trhu Kovačík.

V jeho týmu je momentálně třináct hráčů do pole a dva gólmani. „A to Dutka ještě z Ukrajiny nedorazil,“ podotkl trenér. „Lehké to nemáme. I tréninky jsou nervózní, protože se nesmí nikdo zranit. Musíme doufat, že se nám vyléčí marodi. A sáhnout do béčka bohužel nemůžeme,“ dodává.

Na hráčích ale pozoruje, že na sezonu se po dlouhém prostoji těší. Přerušovaná příprava prý znát na fotbalovém umu není. „Vidím na nich, že mají chuť. Jsou mladí, a nakonec to potvrdili i v přátelských utkáních, které odehráli velmi dobře,“ reaguje staroříšský trenér. „Ale na hřišti musí vždycky odevzdat maximum. Podcenění a lehkovážnost nevedou k žádnému výsledku,“ má jasno.

A pokud bude jeho tým kompletní, měl by být postrachem všech. „Když se sejdeme všichni, budeme silní. Věřím tomu, že do pátého místa bychom měli hrát,“ nastiňuje cíle Luděk Kovačík.

Podle něj by to nemělo být až tak složité. „Myslím, že kvalita divize bude stoprocentně horší. Už jen proto, že odešla kvalitní Jihlava,“ myslí si devětapadesátiletý trenér.

Na špici se dle jeho úvah bude pohybovat záloha Zbrojovky a Lanžhot. „Myslím, že i Hodonín by mohl hrát nějakou roli, a ani Brod se nebude plácat někde dole, což bych mu po těch letech přál. A samozřejmě tam budou i slabší mančafty, a já doufám, že mezi ně patřit my nebudeme. Někdo z Vysočiny to podle mě ale odnese,“ uzavírá.