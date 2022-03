Už před měsícem dorazilo do kádru Slavoje první zvučné jméno v podobě záložníka Jana Štohanzla. Ten naposledy působil v rovněž divizní Aritmě Praha a právě odsud zřejmě na Jihlavsko zamíří další zvučné jméno.

Třiatřicetiletý stoper Martin Cseh oblékal šest sezon dres prvoligových Bohemians a v minulosti byl také juniorským reprezentantem Slovenska. „Odehrál za nás už sobotní zápas v Ivančicích. Byť do zápasu šel bez jediného tréninku s týmem, okamžitě si perfektně dirigoval celou obranu,“ pochvaloval si jeho výkon kouč Slavoje Ján Kubík.

Noví kanonýři? U divizních fotbalistů Žďáru i Ždírce to tak aktuálně vypadá

Okamžitě ovšem nezapomněl dodat, že příchod zkušeného obránce ještě není hotový. „Doufám, že všechno dobře dopadne, protože takového hráče bychom moc potřebovali,“ zdůraznil.

Naopak příchod mladého útočníka Doška z Jihlavy se zkomplikoval. „Nedostal se do kádru Jihlavy a rozhodl se jít na operaci s ramenem. Pro jaro to s ním tak nevypadá příliš růžově,“ neskrýval.

Radost trenérovi Polné udělali jeho svěřenci v sobotu, když Ivančice zdolali 5:2. „V obou poločasech jsme zahráli dobře. Hlavně nám vyšly jejich úvody,“ sdělil.

Na prahu jara: Fotbalisty Meziříčí i Nového Města trápí zdravotní stav hráčů

Našel ovšem i negativa. „Vyrobili jsme úplně zbytečně chyby, kterými jsme soupeři obě branky darovali. Něco podobného si v mistrovských zápasech nesmíme dovolit,“ zdůraznil Kubík.

Dva příchody do kádru hlásí také další účastník čtvrté nejvyšší soutěže z Vysočiny. Dres fotbalistů Velké Bíteše bude opět oblékat Zdeněk Traxl, který se loni v létě vrátil domů do Černé Hory. „Ještě to není papírově dotažené, ale máme příslib hráče,“ potvrdil lodivod FC PBS Marek Zúbek.

Právě na absenci útočníka s ligovými zkušenostmi si v průběhu podzimu několikrát postýskl. „Uvidíme, jak na tom Zdeno po té pauze, kdy u nás nebyl, bude. Měl nějaké zdravotní problémy, tak snad bude fit,“ doufal.

Špatně jsme bránili, naznačil Kostka hlavní příčinu nedělní prohry Nového Veselí

Druhý příchod je rovněž do ofenzivy. „Vojtěch Kamenský dorazil z Vojkovic, kde hrával krajskou 1. A třídu. Je to mladý a šikovný hráč, který ideálně zapadá do naší týmové struktury. Přesně takové typy hráčů se snažíme do mužstva zapracovávat,“ prozradil kouč Velké Bíteše.

I s mladým ofenzivním borcem v sestavě ale Velká Bíteš o víkendu podlehla Boskovicím 2:3. „Byl to takový klasický přípravný zápas. Prohra mě mrzí, na druhou stranu jsme si dokázali vyzkoušet různé věci, které nám ukazují sílu jednotlivých řad,“ nebyl zklamaný.

O obě branky poražených se postaral útočník Macek. „Jsme nyní ve fázi, kdy na hřišti zkoušíme různé varianty. Z toho by pak měla vykrystalizovat základní sestava do jarní části sezony,“ doplnil Zúbek.