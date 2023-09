Pouhých pár kilometrů dělí od sebe Humpolec a malou vesnici Speřice. Je tedy nasnadě, že nejvíce spokojený byl humpolecký pokladník. Skvělých 862 platících diváků sledovalo výhru favorita v poměru 2:1. Humpolec spasil dvěma góly František Och, za Speřice těsně před pauzou snižoval Patrik Soukup.

Fotbalisté Humpolce (v modrém) porazili 2:1 Speřice | Foto: Deník/Karel Líbal

Jako první mohli jít do vedení hosté. Do velké šance se dostal Soukup, ale neproměnil ji. „V úvodu jsme Humpolec zaskočili, mohli a měli jsme jít do vedení,“ povzdechl si trenér Speřic Jiří Holenda.

Favorit se uklidnil po dvaceti minutách. Ve 23. a 30. minutě se prosadil Och. „Bylo to po našich individuálních chybách,“ mrzelo Holendu.

Jeho protějšek Roman Veselý měl výhrady zase ke zbytku první půle. „Bylo to tradiční derby, více bojovné než pohledné. My jsme si měli vedení 2:0 ohlídat a zápas si více užít. Po obrovské chybě jsme dovolili Speřicím snížit, což nás ještě více znervóznělo.“

Po změně stran byla k vidění bitva o každý metr trávníku. Zdálo se, že v bojovnosti mají tentokrát navrch Speřice, ale vyrovnání bylo nad jejich síly. „Měli jsme šance, kromě úvodu měl na hlavě gól dvakrát Vojta Zach, Vlček měl dvě příležitosti,“ jmenoval Holenda, který však sportovně přiznal: „V závěru Humpolec mohl přidat třetí gól, i tak výhru nakonec uhrál. Ani nemůžu říct, že ubojoval.“

Po závěrečném hvizdu sudího Terbera tak vyletěly nahoru humpolecké ruce. „Tisíc diváků, skvělá atmosféra, nám to ale bohužel svazovalo nohy,“ poukázal Veselý.

„Humpolec neměl svůj den na rozdíl od jiných zápasů, co jsem viděl. My jsme toho měli využít, což se bohužel nepodařilo,“ uzavřel derby Holenda.

Jeho svěřenci se v neděli pokusí zaskočit doma Vrchovinu, Humpolec čeká těžká zkouška v Tasovicích.