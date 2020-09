Spokojenost po utkání v Humpolci nebyla především na straně hostů. Ti byli dvě minuty od plného bodového zisku. „Jsou to jednoznačně ztracené body. Měli jsme odvézt domů tři a ne jeden. Takhle se to nedohrává, to je špatně,“ zlobil se kouč Luděk Kovačík.

Také domácí, kteří v divizi stále ještě čekají na první vítězství, před zápasem mysleli na větší bodový zisk. „Chtěli jsme více, ale vzhledem k průběhu remízu bereme,“ vyjádřil se trenér Lukáš Staněk.

Humpolec lépe začal, ale inkasoval dva góly v pětiminutovce před poločasovou přestávkou. „Na 1:1 jsme dostali gól po chybě a než jsme se z toho vzpamatovali, inkasovali jsme podruhé,“ zlobil se Lukáš Staněk.

Ve druhé půli byla lepší Stará Říše, měla hned několik šancí, aby zápas třetím gólem rozhodla. „Jiní soupeři by z tolika šancí dali osm gólů. Ale my si nepřihrajeme před prázdnou branku, a to musí divizní hráči zvládat. A když už to tam přihrajeme, tak nedáme ze dvou metrů gól,“ bezmocně rozhazoval rukama Luděk Kovačík.

V závěru tak přišel pro hosty trest. Z penalty srovnal Šerý. „Zvládl to, ale pohybem brankáře byl donucený kopnout ji na jiné místo než obvykle,“ vysvětlil Lukáš Staněk.

Zápas v Havlíčkově Brodu nebyl tak jednoznačný jak to vypadá podle výsledku. „Výsledek je podle mě přeci jen trochu lepší než předvedená hra. Na druhou stranu jsme ale dali tři branky, tak zase nemůžeme být úplně nespokojený,“ uznal havlíčkobrodský trenér. „Já vždycky myslím i na soupeře a ten nepředvedl špatný výkon. Je pravda, že měl méně šancí než my a z tohoto pohledu jsme zaslouženě vyhráli, ale je to pro ně krutý,“ dodal.

Po hluchých místech na úplném začátku zápasu přišla pasáž, která nenechala klidného nikoho z havlíčkobrodských fanoušků. Nejprve domácí šli v 9. minutě do vedení, chvíli na to kopali penaltu, ale tu Jindřich Kučera nedal. A za dalších pár minut se Brod konečně dostal navýšení náskoku na dvě branky. „Do vedení jsme se dostali jak blesk z čistého nebe. Když jsme šli do dvoubrankového vedení, tak jsme byli obezřetní, protože jsme dejavu zažili s Velkou Bíteší, kdy jsme vedli a nakonec jsme jen remizovali. Nakonec to dopadlo jak s Břeclaví,“ oddechl si Soural.

Ovšem ve druhém poločase se museli mít jeho svěřenci na pozoru. „Brno kousalo, to změnil až třetí gól,“ potvrdil Soural. Rozhodující branka padla z pokutového kopu, ke kterému se postavil jako exekutor opět Jindřich Kučera. Ten první nedal, ale druhým už pojistil svému týmu vítězství. „Vítězství jsme upracovali, ale kluci ukázali snahu a přidalo se i trochu štěstí. Jdeme tomu naproti. Kluci si to odpracovali a byli za to odměnění,“ řekl Soural, který ale na výkonu vidí i chyby. „Je to o technických nedostatcích a o hlavě. Některé technické nedostatky nás rozhodí. Kluci jsou někteří mladí a nejsou tak sebevědomí a začnou se chovat alibisticky, začnou se schovávat a soupeř se dostane na koně. Je to o hlavě a sebevědomí. Musíme na tom zapracovat,“ naznačil Soural.

Výsledky 6. kola divize D

H. BROD – START BRNO 3:0

Góly: 9. Fikar, 18. Žila, 66. Kučera (PK). Rozhodčí: Nápravník. ŽK: 0:3. Diváci: 260. Poločas: 2:0. H. Brod: Soukal – Štědrý, Dočkal, Turek, Malimánek – J. Henek (64. Pabousek), Kučera, Bajer (88. O. Časta), Šilhart (66. Peca) - Fikar (88. Synecký), Žila (85. T. Karlík).

BRNO B - ŽĎÁR N. S. 2:2

Góly: 19. a 78. Lhotecký – 44. Henzl, 83. L. Trojánek. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, T. Trojánek, Šindelka (22. Vokoun), Fiala – Švoma, Vitásek, Sodomka, Kunstmüller (89. Klouda) – Henzl (79. Růžička), Kovář (54. L. Trojánek).

ŽDÍREC N. D. - BŘECLAV 2:1

Góly: 16. a 54. (PK) Vopršal. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 4:4. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Ždírec n. D.: Konrád – Málek, Pelikán, Pavlas, Mrázek (89. Dočekal) – Koutný, P. Novotný (90. Kolouch), Bureš, J. Novotný – Najman (68. Klimeš), Vopršal (75. Felkl).

HUMPOLEC – STARÁ ŘÍŠE 2:2

Góly: 24. Pešek, 89. Šerý – 42. vlastní, 44. Kvych. Rozhodčí: Soukal. ŽK: 2:3. Diváci: 300. Poločas: 1:2. Humpolec: Kříž – Benáček, Pecha (60. David Maršík), Luňáček, Šerý, Dalík (76. Štěpán), Kopic (88. Kameš), Řezáč (90. Zástěra), Pešek, Koloušek, Podoba (65. Pikl). Stará Říše: Jícha – Chramosta, Cejpek (63. Švarc), Heide, Svoboda, Kvych, Vacek (83. Bulant), Cipruš, Pokorný, Gnahore (75. Kříž), Nehyba.

SLAVOJ POLNÁ - HODONÍN 0:9

Góly: 15. Sasín, 10. a 45.(+1) Urbančok, 18. Kosorin, 21. Michna, 68. Dresler (PK), 76. Čech, 77. Konečný, 81. Dunda. Rozhodčí: Marinč. ŽK: 0:1. Diváci: 168. Poločas 0:5. Slavoj Polná: Čermák - Šimek, Navrátil, Holub, Haala - Pecina, Svoboda, Klíma (77. Juříček), Procházka (46. Voráč) - Pernička (70. Vampola), Drápela (46. Voráček).

V. BÍTEŠ – LANŽHOT 1:0

Gól: 71. Urbánek. Rozhodčí: Fabeš. ŽK: 3:7. ČK: 0:1 (85. Hílek). Diváci: 785. Poločas: 0:0. Velká Bíteš: Pelán – Pavel Loup, Mrňa, Daněk, Urbánek – Bartoš (86. Dufek), Merdita (64. Sznapka), Novotný, Šimončič – Traxl, Krula (67. Macek).

TASOVICE - BYSTŘICE N. P. 1:2

Góly: 59. Dítě – 66. Holeš, 86. Sklenář. Rozhodčí: Mach. ŽK: 2:1. Diváci: 210. Poločas: 0:0. Bystřice n. P.: Petr – Marek Svoboda, Kuldan, D. Buršík (46. Mazel), Vařejka – Holeš (90. Čech), Padrtka (89. Š. Buršík), Malý, Adamec – Prášil, Sklenář.