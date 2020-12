Divizní fotbalisté se pilně připravují a dohánějí ztracené týdny, kdy nemohli hrát a ani trénovat. Havlíčkův Brod i Ždírec nad Doubravou se scházejí několikrát v týdnu. Během pauzy se ani v jednom týmu žádné změny neudály.

Divizní Brod a Ždírec dohánějí fotbalové manko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Svěřenci trenér Josefa Sourala se scházejí čtyřikrát týdně. „Chodíme od té doby, co to povolili, na umělku a také na dráhu. Máme normálně zimní kemp. Budeme trénovat ještě do konce týdne,“ řekl havlíčkobrodský kouč, který tak se svými svěřenci stihne plán ještě do té doby, než se opět vše zpřísní. Opětné uzavírání a omezování totiž je na programu od pátku 18. prosince.