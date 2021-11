Hodně turbulentní podzim prožili v letošním ročníku moravskoslezské divize D fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou. V jeho průběhu už vystřídali dva trenéry, do jarní části půjdou s novým jménem na lavičce.

S jedenáctým místem za zisk čtrnácti bodů spokojenost na Bouchalkách rozhodně nepanuje. „Určitě jsme měli a zároveň chtěli být výše. Pro uplynulý podzim jsme měli dva cíle. Ten první jsme splnili. V úvodním kole českého poháru jsme zdolali Ždírec a na Bouchalky přivedli atraktivního soupeře v podobě Zbrojovky Brno,“ sdělil předseda klubu ve Žďáře nad Sázavou Radim Chmelíček.

Se splněním druhého cíle už to bylo slabší. „V divizi byla cílem horní polovina tabulku, ideálně do šestého místa. To bohužel naše umístění i bodový zisk absolutně nesplňují. Nemůžeme být spokojení,“ neskrýval.

Hlavní příčinu by předseda FC Žďas znal. „Měli jsme až příliš velké výkyvy. První polovina podzimu nám vyšla díky domácím zápasům. Jenže ani ty jsme pak nezvládali a venku to byla bída. Vždyť jediné body jsme dovezli za výhru v Humpolci,“ mračil se.

Mužstvu citelně chybí přirozený lídr. „Nemáme tahouna, který by mužstvo strhl a v případě nějaké krize to obrátil na pozitivní stránku. Stoper Šindelka sice mužstvo zezadu řídí, ale potřeboval by ještě někoho před ním,“ zdůraznil.

Svoji roli dozajista hraje fakt, že současný kádr Žďáru je hodně mladý. „To je pravda, do budoucna je tento tým hodně perspektivní. Na druhé straně jsou v něm hráči v ideálním fotbalovém věku, kteří by zodpovědnost měli umět převzít. Navíc je náš mančaft spíše klidný, někdy až moc hodný,“ připomněl.

Zřejmě největším problémem posledních sezon je pak absence klasického kanonýra. „S tím se nedá než souhlasit. Klasický hrotový útočník nám schází. Oproti minulé sezoně odešel Fanda Kovář, který sice také nebyl nějakým snajprem, ale na hřišti chybí. Jde o rychlostní typ, navíc důrazný, který dělal vepředu velký rozruch,“ upozornil.

V útoku FC Žďas se tak na podzim střídalo velké množství hráčů. „Hledali jsme různé varianty, ale nějakou nejvhodnější jsme nenašli. Je to určitě otázka na zamyšlení,“ naznačil Chmelíček.

Nepříznivé výsledky stály po devátém kole za první trenérskou změnou. Petr Nedvěd se po domácí remíze s Tasovicemi rozhodl u tým skončit. „Petr zaslouží velké poděkování. Plnil především vizi klubu v zapracovávání našich odchovanců do týmu. Svoji práci dělal na sto procent, navíc v klubu pomáhal a i nadále pomáhá při dalších činnostech,“ ocenil dlouholetého kormidelníka.

Poslední čtyři podzimní kola vedl mužstvo trenér staršího dorostu Josef Chmelík. Bodové konto rozšířil o další čtyři. „Oceňuji, že do toho Pepa šel. Naše přání, udělat šest bodů, sice těsně nevyšlo, ale herně to vůbec nebylo špatné. Jsem rád, že máme možnost v klubu sáhnout do vlastních zdrojů po kouči, který tu vyrostl, to je pozitivní,“ pochvaloval si.

Do jarní části však vstoupí Žďár s novým trenérem. Minulý týden se celku ujal Václav Pohanka, který už u týmu před časem působil jako asistent Petra Nedvěda. „Byl pro mě číslem jedna od okamžiku, kdy Petr Nedvěd oznámil svůj konec. Venca zná výborně prostředí, měl ambice jako hráč, má je i jako trenér. Věřím, že mančaft půjde pod jeho vedením nahoru,“ vyslovil své přání.

Cíle pro jarní část jsou jednoznačné. „Hned po posledním podzimním utkání jsme si s mužstvem udělali hodnocení a shodli se, že cílem pro jaro je co nejrychlejší zajištění záchrany. Rádi bychom pak atakovali umístění v horní polovině tabulky,“ dodal Chmelíček.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S. - podzim 2021

Nejlepší střelec: Čestmír Vitásek – 4 góly

Nejlepší zápas: Humpolec 3:1 (11. kolo)

Nejhorší zápas: Start Brno 0:8 (9. kolo)

Hodnocení Deníku: 3- Po dobrém startu fotbalisté FC Žďas na podzim postupně uvadali. Mužstvu citelně chybí především střelec, který by práci celého týmu dokázal přetavit v branky.