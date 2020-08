Z nedělního programu na sebe poutá pozornost krajské derby mezi Slavojem Polná a hráči FC Žďas.

Fotbalisté Slavoje si před týdnem svedli sebevědomí prvním získaným bodem na hřišti Velké Bíteše. „Byl to vydřený bod. V naší situaci je ale každý získaný bod hodně cenný. Kluci si uvědomili, že hrát se dá s každým a ty body můžeme dělat,“ sdělil postřeh trenér Polné Ján Kubík.

V neděli očekává náročný duel. Aby ne, když žďárští fotbalisté posledním dvěma soupeřům nadělili po sedmi gólech. „Každý zápas je jiný, začíná se za stavu 0:0. Žďár je silný ve standardkách, jde o nepříjemné mužstvo, navíc psychicky jsou teď rozhodně nahoře,“ předpokládal.

Důležité bude se vyvarovat zbytečných chyb. „Ukáže se, jak budu hráči v utkání pracovat, zda dodrží taktické pokyny. Kvalitní soupeř vás ale dokáže k chybám přinutit, zvlášť, když se pak přidá únava,“ uzavřel Kubík.

Ačkoliv jsou favoritem krajského derby, zůstávají ve Žďáře nohama na zemi. „Na Polné je vidět rukopis trenéra Kubíka. Ten si zakládá na výborné fyzické připravenosti svého mužstva. To jeho hráči dokázali v Bíteši. Zodpovědně se vraceli zpátky, chodili do soubojů, byli hodně nepříjemní. To, co nemají po fotbalové stránce, dohání bojovností a důrazem,“ všiml si kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Setkají se tak dost podobné herní styly? „Určitá podobnost je v tom, že i my jsme, myslím, dobře fyzicky připravení. Věřím ovšem, že k tomu přidáme i fotbalovou nadstavbu,“ doufal.

Celek z města pod Zelenou horou by měl být takřka kompletní. „Určitě nebude Přema Severa, který si poranil rameno v utkání ve Staré Říši. Ostatní se snad dají dokupy,“ naznačil Nedvěd.

Jen jeden bod mají po třech kolech fotbalisté Humpolce. Proti brněnskému Startu už by to chtělo získat tři body. „Je potřeba, i po psychické stránce, abychom se už chytli. Nechceme být na spodku tabulky, proto uděláme vše proto, abychom zápas zvládli,“ potvrdil trenér Humpolce Lukáš Staněk.

A jaká cesta k výhře povede? „Zvýšit důraz a zpřesnit koncovku. Tyto dva aspekty budou rozhodující. V posledních dvou domácích utkáních jsme si gólové příležitosti vypracovali, bohužel naše koncovka byla žalostná. Kdo na této úrovni nedává góly, musí mít problémy,“ zdůraznil kouč Humpolce.

Fotbalisté Bystřice čeká v nedělním dopoledni náročný duel na půdě rezervy Zbrojovky, zápas Velké Bíteše se Ždírcem byl pak odložen.

Program 4. kola MS divize D:

SOBOTA: Hodonín – STARÁ ŘÍŠE, H. BROD – Břeclav (oba v 16.30).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – BYSTŘICE N. P. (10.15), SL. POLNÁ – ŽĎÁR N. S., HUMPOLEC – Start Brno, Tasovice – Lanžhot (všechny v 16.30), utkání V. BÍTEŠ – ŽDÍREC N. D. bylo odloženo.