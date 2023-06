Z pozice fanoušků mančaftů z Vysočiny bude zajímavější to, co nabídne sobota. Ta odstartuje již dopoledne v 10.30, kdy doma fotbalisté Ždírce nad Doubravou přivítají Humpolec.

A potkají se celky s odlišnou formou posledních týdnů. Ždírec se od poloviny jara trápí. „I proto bychom se chtěli se sezonou rozloučit vítězně a už se tak pozitivně naladit na přípravu pro další ročník,“ nastínil kouč Tatranu Michal Votava.

Jeho ovečkám se nedaří především v ofenzivě. Z posledních čtyř duelů vyšel celek z Havlíčkobrodska střelecky naprázdno. „Šance si vytváříme, ale horší je to s jejich proměňováním,“ postýskl si.

Podzimní vzájemný duel sobotních soupeřů přitom přinesl zajímavou přestřelku a dělbu bodů po spíše hokejové remíze 4:4. „Za ten zápas bychom se také chtěli trošku revanšovat. Hrajeme doma, proto bych byl rád, pokud bychom naše fanoušky na závěr potěšili ziskem tří bodů,“ předestřel lodivod Tatranu.

K tomu ovšem bude potřeba, aby si útočná vozba rozvzpomněla na podařený start do jarní části. „V koncovce to od nás chce nejen více potřebného hladu po gólech, ale také trošku toho štěstíčka. Všichni víme, že nám to v útoku hapruje,“ neskrýval Votava.

Naopak dlouho poslední Humpolec na jaře, a v posledních týdnech to platí dvojnásob, šlape jako dobře namazaný stroj. Stačí vzít jen bilanci posledních tří kol. Demolice Velké Bíteše 5:0, remíza 1:1 ve Žďáře a další domácí výhra 3:0 v derby nad Speřicemi.

Jen samé úsměvy tak lze vidět na tvářích lavičky A.F.C. „Nejen ty poslední tři zápasy, ale už delší dobu podávají hráči velice dobré výkony. Vždyť jedinou porážku za tu dobu jsme utrpěli na půdě vítězného Startu Brno,“ připomněl trenér Humpolce Roman Veselý.

Jedinou obavu má z fyzického stavu svých svěřenců. „Přece jen už je znát, že je konec sezony. Někteří chlapci tak jsou poněkud pochroumaní. Přesto bychom rádi navázali na hru, která se nám vyplatila v posledních zápasech,“ zdůraznil Veselý.

V sobotu odpoledne od 17.00 pak v okresním derby přivítá druhý Žďár nad Sázavou již jistě poslední Bystřici nad Pernštejnem. Ta ale stále ještě má šanci na záchranu. K ní ovšem musí na Bouchalkách naplno bodovat.

Tábor domácích jakékoliv možné podcenění odmítá. „Chceme vyhrát a tím se ve všech tři moravských skupinách třetí ligy stát po Startu Brno druhým nejlepším týmem soutěže,“ sdělil kouč FC Žďas Václav Pohanka.

MS DIVIZE D - 26. KOLO

PÁTEK: Tasovice – Lanžhot, VELKÁ BÍTEŠ – Start Brno (oba 17.00), Bohunice – HAVLÍČKŮV BROD (18.00).

SOBOTA: ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – HUMPOLEC (10.30), STARÁ ŘÍŠE – Břeclav (15.00), SPEŘICE – JIHLAVA B, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM (oba 17.00).