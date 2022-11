Ten neskrýval, že měl rozhodně vyšší cíle. „Samozřejmě nejsem a nemohu být spokojený. Naše cíle byly mnohem ambicióznější a nepodařilo se nám je naplnit. Sám si to ještě analyzuji, proč tomu tak bylo, kde nastala chyba,“ sdělil.

A jaké tedy byly předsezonní cíle? „Naše ambice byly interní záležitostí, nikde jsem je nechtěl prezentovat. Byly určitě vyšší než současné postavení, chtěli jsme být v první pětce,“ prozradil.

Velkým problémem valné většiny podzimu byla pro celek z města na pomezí Vysočiny a jižní Moravy početná marodka. Na ni se však bývalý český reprezentant nechtěl vymlouvat. „Ano, je pravda, že marodka nás částečně brzdila. Hlavně při zápasech, kdy potřebujete mít na všech postech kvalitu, abyste mohli hrát vyrovnaně se soupeři, s nimiž jsme se chtěli měřit. Jen na to však některé naše neúspěchy svádět nemůžeme,“ řekl Zúbek.

Velké Meziříčí čeká náročné jaro. Poztráceli jsme až příliš zápasů, ví Šimáček

A svá slova dále rozvedl. „Na druhé straně totiž máme mužstvo a takový způsob hry, že bychom si měli poradit i s těmito věcmi. Vnímám, že některé zápasy byly ovlivněné řadou absencí, ale nevidím to jako hlavní důvod toho, že jsme v tabulce až ve druhé polovině.“

Největším problémem Velké Bíteše v první polovině sezony byla defenziva. „Pracovali jsme před i v průběhu sezony hodně na věcech směrem dopředu. Byl jsem si vědom toho, že je to i na úkor defenzivy. Někdy se nám to pak nevyplácelo, protože tím, že jsme se na každém tréninku zaměřovali na ofenzivu, obrana občas nefungovala tak, jak by měla. Dostávali jsme více gólů, než by bylo zdrávo a bylo to i díky tomuto,“ přiznal.

Ofenzivní sílu prokazovali fotbalisté Velké Bíteše především proti celkům, které jsou v úplném spodku tabulkového pelotonu. „Útočná fáze se nám dařila v zápasech s mužstvy, které jsou pod námi. Ale proti týmům, s nimiž jsme se chtěli měřit, nedopadla moc dobře. Na tom bych chtěl nyní zapracovat,“ prozradil.

Za největší pozitivum Zúbek považoval zvládnuté duely, ve kterých byly jeho ovečky favoritem. „Zvládli jsme všechny, které jsme měli. Hráči dokázali i pod tlakem zachovat klid a přehrát týmy fotbalovostí a bez emocí. Toho si vážím. Ještě bychom ale měli prohloubit další věci směrem do taktiky,“ zdůraznil kouč Bíteše.

Vydařený podzim. Kluci bojovali jako tým, potěšilo trenéra Nového Města Michala

Vyzdvihl by někoho z podzimního kádru? „Máme několik stěžejních hráčů, ale na podzim jsme hodně spoléhali na produktivitu Ríši Novotného. Právě on splnil úlohu, kterou jsme dlouho hledali a ujal se jí dobře. Těší mě, že máme hráče, který dokáže pravidelně střílet branky,“ pochvaloval si.

Úroveň divize šla podle jeho slov nahoru. „Myslím, že uplynulý podzim byl velice kvalitní. Podle mě je v divizi nyní více kvalitnějších mančaftů než v předešlých ročnících,“ popisoval.

Jak už bývá ve Velké Bíteši zvykem, zimní přípravu tradičně zahájí jako jedni z posledních. „Jarní část začíná až ve druhé polovině března. Proto se k přípravě sejdeme až na konci ledna, těch osm týdnů bude určitě stačit,“ domníval se.

Dojde v kádru ke změnám? „Na to odpovědět je ještě příliš brzo. Chceme reagovat na naše postavení v tabulce, až pak řešit hráčské složení. Stanovíme si nějaké priority a podle toho pak složíme kádr pro druhou polovinu sezony a dáme si také nové cíle,“ dodal Zúbek.