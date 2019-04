Ve druhé půlce měl možnost zvýšit Válek, ale napálil jen Bílkovy nohy. Pak hlavičkoval nebezpečně Haala, jenže vedle branky. Hosté mohli vyrovnat v 67. minutě. Pelikán byl v čisté šanci, jenže také netrefil „zařízení“. Kavka poté deset minut před koncem pálil z dobré pozice nad branku. Zanedlouho se po Janíčkově faulu na Apfelthalera kopala penalta, ale polenský Kavka znovu pálil nad břevno! Hosté měli v závěru tlak a obrovskou možnost vyrovnat, jenže Malínský trefil jen tyčku!

Gól: 31. Rod. Rozhodčí: Volek. ŽK: 4:2. Diváci: 203. Poločas 1:0. Slavoj Polná: Konrád – Haala, Fadrný, Šourek, Holub – Rod, Pecina, Klíma, Šerý (84. Šimek) – Kavka, Válek (58. Apfelthaler). Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Veselský, Pelikán – Štukhejl, J. Novotný, Klimeš (84. Slavík), Málek (78. Malínský) – P. Novotný, Mrázek (74. Pátek). Nejlepší hráči: Rod, Fadrný – Fikar.

H. BROD – BYSTRC 3:2

Domácí se po pěkné akci a střele Veselského dostali do vedení. Jenže o osm minut později srovnal hlavou po rohovém kopu Janíček. Domácí poté byli mírně lepším týmem, dostali se do několika šancí, ale bohužel Fikar, ani Jakub Henek nedostali balon do sítě. Hosté hrozili ze standardek, při kterých využívali svojí výškovou převahu. Ovšem nevytvořili si žádné 100 procentní šance. Ve 25. minutě po rychlém protiútoku a vyhraném hlavičkovém souboji Fikara se dostal ke střele Veselský a nedělalo mu problém se trefit do prázdné branky.

Ve druhém poločase po vyrovnaném úvodu byli Broďáci opět častěji na míči, ale hra se odehrávali mezi vápny. Domácí ale z jedné vydařené akce Veselského a střele Plevy šli do dvoubrankového vedení. Ve zbytku zápasu opět hrálo od vápna k vápnu. Až dvě minuty před koncem hosté závěr trochu zdramatizovali trochu druhou brankou. Ovšem to bylo vše, pak už se k ohrožení branky nedostali.

„Po zlepšeném výkonu, kdy jsme přidali na fotbalovosti, drzosti a agresivitě, jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl Jiří Pabousek, trenér Brodu.

Góly: 6. a 25. Veselský, 65. Pleva – 14. Janíček, 88. Hladký. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:0. Diváci: 102. Poločas: 2:1. H. Brod: Kubát – Svoboda, Vrzal, Ondráček, Pabousek – Štědrý, L. Peřina, J. Henek, Fikar (63. Pleva) – Veselský (87. Polcar), Karlík (79. Nedvěd). Bystrc: Svoboda – Zatloukal, Marušinec (68. Buriánek), Janíček, Pohanka (46. Pasz) – Krejčíř, Chmúra, P. Svoboda, Krejčí – Hladký, Prokopec. Nejlepší hráči: Veselský, Pabousek – P. Svoboda.